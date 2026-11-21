Yaz sezonunda vermemişlerdi: İtalyanlara bir teklif daha: Federico Gatti sesleri
Galatasaray stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
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Galatasaray stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Juventus forması giyen Federico Gatti'nin yeniden gündeme geldiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu için kiralama teklifi düşünülüyor.
Galatasaray 2026 yazında Federico Gatti için Juventus'la bazı görüşmeler yapmıştı. Ancak İtalyan ekibi, 28 yaşındaki stoperi bırakmadı. 1.90 boyundaki savunmacının bu sezonki süreleri pek parlak değil:
Serie A: 5 maç, 183 dakika Avrupa Ligi: 4 maç, 299 dakika
İstediği şansları bulamayan Federico Gatti, ara transferde ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın da tekrar devreye girebileceği ifade edildi. Ancak bu kez kiralama teklifi sunulacak. Juventus'un bugün itibarıyla oyuncuyla ilgili tutumu yumuşamış gibi gözüküyor. Sarı-Kırmızılılar'ın işi bitirme ihtimali yüksek... Fakat listede alternatifler de bulunuyor.
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