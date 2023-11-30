Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Benim tahminim yüzde 40’lık bir artıştır. Bu 15 bin 960 TL yapıyor. 16 bin TL seviyesi psikolojik sınırdır. Enflasyon üzerinde bir artış olacaktır. Yüzde 40 seviyesinde artış enflasyonun üzerinde bir artıştır. Yüzde 38 oranında altı aylık enflasyonun çıkacağını kabul edersek yüzde 1-2 puanlık bir refah payı artışı olacaktır.Burada hem işveren hem de çalışanın düşünülmesi gerekiyor. Asgari ücret 16 bin TL olsa dahi büyükşehirlerde yaşam maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.