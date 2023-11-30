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Ekonomi
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Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

2023-11-30 11:20:30
Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek, verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan asgari ücret zammında olası senaryolar ortaya çıktı. Bunun yanında işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıklarında değişiklik yaşanacak.

#1
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#2
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Biliyorsunuz, görüşmeler Aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, "Bildiğiniz gibi Meclis’te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız

#4
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak" dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada “Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak.

#6
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum.

#7
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur" dedi. Peki asgari ücrette tahminler neler? Ekonomist Muhammet Bayram merak edilen soruyu cevapladı.

#8
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Aralık ayı itibarıyla asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada ‘Diyalog ile tüm tarafların tatmin olacağı bir mekanizmayı işletmeyi düşünüyoruz’ dedi. ‘Bu üçlü mekanizma işledikten sonra yorum yapmak daha doğru olur’ dedi.

#9
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Aralık ayı itibarıyla görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandığında işçi kesimini temsilen 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli olacak, 1 kişi de TÜRK-İŞ’ten yetkili olacak. İlk toplantı ile birlikte taraflar taleplerini iletecek. Burada maddi olarak bir tutar görüşmesi söz konusu aynı zamanda sosyal kazanımlar ve imkanlar da önemli.Kamu kurumlarından evrak ve bilgilerin alınması ile ilgili talepler olur. Kamu kurumlarından enflasyon, geçim endeksleri, kira endeksleri gibi veriler alınarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapar.

#10
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

TÜRK-İŞ’in kasım ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması var. Açlık sınırı 14 bin TL civarında geldi. Daha önceki dönemlerde TÜRK-İŞ ‘bunun altına olmaz’ şeklinde pazarlığa başlamıştı. Ancak aralık ayına ilişkin açlık sınırı henüz gelmedi. Şu anda asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa, 15 bin 900’ler seviyesine denk geliyor. Burada 16 bin TL seviyesi psikolojik sınırdır. Ben yüzde 50 zam yapılacağını değerlendirmiyorum.

#11
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Ancak daha önceden Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Gelecek sene tek sefer zam olacak şekilde bir çalışma yapıyoruz’ dedi. Normal şartlarda ben yüzde 40’lar seviyesinde artış bekliyorum.Önümüzdeki sene ilave bir zam daha yapılmayacaksa seneye oluşacak zammın önden verilmesi gerekiyor. Çünkü vatandaş bunu sırtlayacak. Tek seferde yüksek bir artış enflasyonda tetiklemeye sebep verecek ve ekonomiyi ücret fiyat sarmalına sokacaktır.

#12
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Ben tek asgari ücreti mümkün görmüyorum. Seneye bir defa daha asgari ücret artışı olacağını düşünüyorum. Ancak olmayacaksa da bu dönemde yüksek bir artış bizi bekliyor diyebiliriz.

#13
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Benim tahminim yüzde 40’lık bir artıştır. Bu 15 bin 960 TL yapıyor. 16 bin TL seviyesi psikolojik sınırdır. Enflasyon üzerinde bir artış olacaktır. Yüzde 40 seviyesinde artış enflasyonun üzerinde bir artıştır. Yüzde 38 oranında altı aylık enflasyonun çıkacağını kabul edersek yüzde 1-2 puanlık bir refah payı artışı olacaktır.Burada hem işveren hem de çalışanın düşünülmesi gerekiyor. Asgari ücret 16 bin TL olsa dahi büyükşehirlerde yaşam maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

#14
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Büyükşehirlerde daha fazla asgari ücret belirlenebilir. Halihazırda büyükşehirlerde asgari ücret uygulanmıyor. Çalışanlar asgari ücretle çalışmak istemiyorlar. Bunun artık kalıcı bir sisteme oturulması gerekiyor. 2024 yılı ortalarına doğru dezenflasyon sürecine girilecek. Asgari ücretli ‘sonraki dönemde ben ne kadar maaş alacağım?’ diye düşünmemeli, milli gelirden pay alması kanunlaştırılmalı, asgari ücretli enflasyon + milli gelir üzerinden maaşlarını bilmeli.Aynı şekilde işverenler için de daha öngörülebilir durum olacağı için enflasyona sebebiyet verecek fiyat artışları yapılmaz. Her asgari ücreti konuştuğumuzda fiyatların yükseldiğini görüyoruz.

#15
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Son görüşmede üçlü mutabakat olmamıştı. Ben bu dönemde yeni yıla girilecek olması nedeniyle üçlü mutabakat çıkacağını düşünüyorum. Sadece asgari ücretlilerin değil, ücret tarifelerinde düzenlemeler, vergi diliminin sabitlenmesi, konut kira yardımı ve diğer hususlarda çalışanların sosyal imkanlarını artıracak, alım güçlerini artıracak hususlar olursa taraflar üçlü mutabakatla görüşmeden ayrılacaktır diye düşünüyorum.”

#16
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Ocak ayı yaklaşırken gözler yeni asgari ücret zammına çevrildi. 'Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Öte yandan asgari ücret zammında olası senaryolar ortaya çıktı. Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde iki senaryo ön plana çıkıyor. Yüzde 40 ve 50 aralığında bir zam yapılması bekleniyor. Peki asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı.

#17
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.

#18
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

#19
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek.

#20
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Türkİş, her yıl olduğu gibi toplantı öncesi Başkanlar Kurulu'nu toplayarak asgari ücret stratejisini belirleyecek.Geçen yıl, "açlık sınırı kırmızı çizgimiz" diyerek masaya oturan Türk-İş, gıda enflasyonun dikkate alınmasını istiyor.

#21
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Türk-İş'in kasım ayı açlık yoksulluk araştırmasına göre açlık sınırı 14 bin 25 lira, yoksulluk sınırı da 45 bin 686 lira olarak hesaplandı.

#22
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapılırken gözler işçi ve işveren tarafının masaya getireceği önerilere çevrildi.

#23
Foto - Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti

Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

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