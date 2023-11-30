2023-11-30 11:20:30 Türkiye'ye yeni asgari ücret müjdesi! Bakan'dan gelen son haber 'Yok artık' dedirtti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, "Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek, verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan asgari ücret zammında olası senaryolar ortaya çıktı. Bunun yanında işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanması primleri, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylıklarında değişiklik yaşanacak.