Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şok gelişme! Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu, her şey yalan çıktı
Türkiye'ye S-400 tedariki sonrası verilmeyen ve İran savaşında karizması fena halde çizilen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. 'Efsane çöktü, siparişler çakılacak' denilen uçaklara sipariş yağmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık 2027 bütçe planı, savunma devi Lockheed Martin için tarihi bir dönüm noktası oldu. İran ile devam eden savaşın gölgesinde, geçen yıl 47 adet olan F-35 siparişi rekor bir artışla 85’e çıkarıldı

Pentagon’un 2027 mali yılı için önerdiği bütçe taslağı, ABD'nin en büyük silah programı için önemli bir artışa işaret ediyor. Bütçe kapsamında 85 adet Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçağı talep edilirken, bu rakam geçen yılki 47 adetlik talebe göre ciddi bir sıçramayı temsil ediyor.

Bloomberg'in haberine göreYönetim ve Bütçe Dairesi'ne (OMB) göre, programın en büyük müşterisi olan Hava Kuvvetleri için 38 adet F-35A, Deniz Piyadeleri için kısa kalkış ve dikey iniş yapabilen 10 adet F-35B ve uçak gemileri için 37 adet F-35C modeli talep edildi.

F-35 rakamları, ABD Başkan Donald Trump’ın 1,5 trilyon dolarlık devasa bir artış talep ettiği ve bunu iç hat programlarındaki keskin kesintilerle dengelediği bütçe talebinin merkezinde yer alıyor. Yönetimin hazırladığı bütçe taslağında yer alan askeri donanımlara ilişkin F-35 detayları, en ince ayrıntısına kadar incelenecek başlıkların başında geliyor.

Cuma günü açıklanan bütçe planı, ABD-İsrail savaşının İran üzerinde ikinci ayına girdiği ve anketlerin önemli sayıda Amerikalının başkanın çatışmayı yönetme biçimi konusunda belirsizlik yaşadığını gösterdiği bir dönemde geldi. Şu anda USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan F-35C jetleri, İran üzerindeki operasyonlarda aktif olarak görev yapıyor. Genel tabloya bakıldığında; talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçe, 1,15 trilyon dolarlık bir temel (baz) talep ve Kongre'nin yerleşik ödenek yolundan ayrı bir yasama sürecinde finanse edeceği yeni bir uzlaşma tasarısından gelecek ek 350 milyar dolardan oluşuyor. F-35'lerin 32'sinin temel bütçeden karşılanması planlanırken, kalan jetler uzlaşma tasarısı kapsamında finanse edilecek.

OMB'nin açıklamalarına göre Pentagon, nükleer silah geliştirme ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi diğer kurumlar veya programlara ayrılan pay haricinde, ulusal güvenlik talebinin yüzde 95'ini yani yaklaşık 1,45 trilyon doları tek başına oluşturuyor. Bu teklif, Kongre'nin mevcut mali yıl için onayladığı rakama kıyasla ulusal güvenlik harcamalarında B'lik devasa bir artışı temsil ediyor. Pentagon’un, geçen yıl açıklanmayan beş yıllık projeksiyonları da dahil olmak üzere 21 Nisan’da daha kapsamlı detaylar yayınlaması beklenirken, Cuma günü paylaşılan belgeler değişikliklerin boyutunu gözler önüne serdi.

ABD'nin tarihte ilk kez temel savunma bütçesi 1 trilyon dolar sınırına dayandı. OMB, bu planın savunma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payını geçen yılki yaklaşık yüzde 3,2 seviyesinden yüzde 4,5'e çıkaracağını belirtiyor. OMB verilerine göre Pentagon’un temel bütçesi; tedarik için yaklaşık 260 milyar dolar; araştırma, geliştirme, test ve değerlendirme hesapları için ise yaklaşık 220 milyar dolar talep ediyor. Mevcut mali yılda bu rakamlar sırasıyla 205 milyar dolar ve 179 milyar dolar seviyesindeydi.

