Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili şok gelişme! Bu kadarını kimse tahmin etmiyordu, her şey yalan çıktı

Cuma günü açıklanan bütçe planı, ABD-İsrail savaşının İran üzerinde ikinci ayına girdiği ve anketlerin önemli sayıda Amerikalının başkanın çatışmayı yönetme biçimi konusunda belirsizlik yaşadığını gösterdiği bir dönemde geldi. Şu anda USS Abraham Lincoln uçak gemisinden kalkan F-35C jetleri, İran üzerindeki operasyonlarda aktif olarak görev yapıyor. Genel tabloya bakıldığında; talep edilen 1,5 trilyon dolarlık bütçe, 1,15 trilyon dolarlık bir temel (baz) talep ve Kongre'nin yerleşik ödenek yolundan ayrı bir yasama sürecinde finanse edeceği yeni bir uzlaşma tasarısından gelecek ek 350 milyar dolardan oluşuyor. F-35'lerin 32'sinin temel bütçeden karşılanması planlanırken, kalan jetler uzlaşma tasarısı kapsamında finanse edilecek.