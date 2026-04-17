Okul saldırısı sonrası skandal paylaşım! Biricik Suden'in açıklaması tepki çekti!
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1'i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği 20 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından ünlü isimler üzüntülerini dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in Instagram hesabından beslenme rutinini paylaşması tepkilere neden oldu.
Gelen mesajlar sonrası açıklama yapan Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam" dedi.
Beslenme rutini paylaşımı sonrası tepki toplayan Biricik Suden, gelen tepkiler sonrası "Suden gelen mesajlardan sonra "Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7
