  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'den Ankara bombası! Olay iddia: Eski bakan ikna edildi

Avukatın odasında fotoğraf çektirdiği savcı sürüldü! İşte yeni görev yeri

İsmail Kartal görmek bile istemiyor! Kaynaklar duyurdu: Olay açıklama geldi: Bu sorundan kurtulmak istiyoruz

Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

Erman Toroğlu’dan Rıza Çalımbay ile ilgili flaş yorum! Resmen duyurdu: Çok büyük bir sıkıntı var, problem fışkırıyor!

Prag'da 14 kişiyi katleden saldırganla ilgili yeni detay

Şok gelişme: Önce Burak Yılmaz ardından Rıza Çalımbay: Apar topar görevden alındı! Olacak iş değil… Belli değil miydi zaten?

Bursa sise teslim

İsrail'e domates gönderen Türk siyasetçi bakın kim çıktı! Apar topar görevden alındı
Spor
6
Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

2023-12-22 09:47:58
Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Kamerun milli takımıyla katılacağı Afrika Uluslar Kupası'na odaklanmış görünüyor. 2021'de kendi ülkelerinde düzenlenen kupada yarı finalde Mısır'a elenen Aboubakar ve arkadaşları bu kez kupayı çok istiyor. Aboubakar da milli takım teknik direktörü Rigobert Song'a yazığı mektupla bu konudaki isteğini bir kez daha gösterdi.

#1
Foto - Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 31 yaşındaki yıldız golcü Vincent Aboubakar'ın şu anda tek gündemi Afrika Uluslar Kupası. Kamerunlu golcü tamamen kupaya odaklanmış görünüyor. 11 Ocak'ta başlayacak kupa öncesinde Kamerun milli takım teknik direktörü Rigobert Song'a bir mektup gönderen Aboubakar'ın kaleme aldığı ifadeler ülke basınında paylaşıldı.

#2
Foto - Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

İşte Aboubakar'ın takım arkadaşları adına yazdığı o satırlar:

#3
Foto - Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

-Sayın Koç (Rigobert Song), birkaç hafta içinde Fildişi Sahili'nde dünyanın en güzel ülkesinin (Kamerun) milli takım formasını savunmaya çağrıldık.

#4
Foto - Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

-Bu kolay bir iş olmayacak. Biliyorsun. (…) Sizinle birlikte seyahat ettim, Libya'ya gittik ve hayalimin gerçeğe dönüştüğünü gördüm.

#5
Foto - Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

-Bir futbol takımı gördüm. Kamerunlu olmaktan bir kez daha gurur duymamızı sağlayan bir takım gördüm. Lütfen Bay Koç, futbol böyle bir şeydir. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. -Ama Sayın Koç, takımımızın Libya'daki gibi oynamasını sağlarsanız buraya kupamızla döneceğimize inanıyorum.

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!
Gündem

Ebu Ubeyde dünyaya İsrail gerçeğini duyurdu!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elinde tuttuğu esirlerden 3'ünün İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu. ..
Avustralya ordusu 45 adet helikopteri gömme kararı
Dünya

Avustralya ordusu 45 adet helikopteri gömme kararı

Avustralya Ordusu envanterindeki yaklaşık 900 milyon dolarlık bir değeri olan 45 adet Taipan helikopteri, parçalara ayrılarak gömülüyor. Şaş..
İsmailağa'dan Kızıl Goncalar açıklaması!
Medya

İsmailağa'dan Kızıl Goncalar açıklaması!

İsmailağa Derneği tarafından Kızıl Goncalar dizisine ilişkin açıklama yapıldı.
İran ve Suudi Arabistan arasında savaş: Füzeleri fırlatın!
Dünya

İran ve Suudi Arabistan arasında savaş: Füzeleri fırlatın!

İsrail-Hamas arasında başlayan ve hala yapılan savaşın Orta Doğu'ya yayılma tehlikesi bulunan savaşta şimdi de İran ve Suudi Arabistan karşı..
Halil Konakcı Hoca'dan 'tarikat' düşmanlarına tokat gibi cevap!
Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan 'tarikat' düşmanlarına tokat gibi cevap!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM'deki konuşmasından sonra linç kampanyası başlatan malum çevreye tepki Halil Konakcı Hoca'dan geldi...
Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar
Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı, Yahudi Rupert Murdoch’a ait FOX TV’nin İslam düşmanlığı yapan rezil Kızıl Goncalar dizisiyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23