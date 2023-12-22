Türkiye'ye üstü kapalı gönderme de yaptı! Aklı fikri milli takımı: Sonra da niye kadro dışı bırakıldı diyorlar?

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Kamerun milli takımıyla katılacağı Afrika Uluslar Kupası'na odaklanmış görünüyor. 2021'de kendi ülkelerinde düzenlenen kupada yarı finalde Mısır'a elenen Aboubakar ve arkadaşları bu kez kupayı çok istiyor. Aboubakar da milli takım teknik direktörü Rigobert Song'a yazığı mektupla bu konudaki isteğini bir kez daha gösterdi.