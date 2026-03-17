General hassas ve gizli belgeleri trende kaybetti! Büyük skandal patlak verdi

Haber Merkezi

Tümgeneral Antonio Aguto'nun gizli ve hassas belgeleri trende unutması sonrası flaş bir karar alındı. Kararda Aguto emekli edildi.

Ukrayna ordusunun koordinasyonu ve eğitiminden sorumlu birimi yöneten Tümgeneral Antonio Aguto, ABD Savunma Bakanlığı'nın kararıyla emekli edildi. ABD'de yayın yapan medya kuruluşu The Hill'in haberine göre, Aguto "gizli haritaların" bulunduğu bir dosyayı Polonya'ya giden trende unuttu. Son derece hassas bilgilerin yer aldığı dosyaya 24 saatten fazla bir süreyle ulaşılamadığı belirtiliyor.

Pentagon Müfettişliği'nin konuyla ilgili hazırladığı 56 sayfalık rapora göre, olay Mart 2024'te meydana geldi. Almanya'nın Wiesbaden kentinde konuşlu Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'na (SAG-U) liderlik eden Tümgeneral Aguto, Polonya üzerinden Kiev'e yaptığı seyahatte yanına "gizli haritaları" da aldı.

Haritaların bir gün boyunca trende kaldığı saptandı. "Gizli haritalar o ana kadar kimin kontrolündeydi? Bunun için yeterli kanıta ulaşamadık" deniyor. Son derece hassas konumdaki belgeler, bir gün sonra ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bulunup teslim alındı. Raporda, normal şartlarda bu tür belgelerin kuryeler aracılığıyla taşındığı, ancak Aguto’nun o gün "inisiyatif alarak haritaları bizzat taşımayı tercih ettiği" belirtildi.

Soruşturmanın bir diğer odak noktası ise, Aguto'nun 13 Mayıs 2024'te, Kiev'de katıldığı bir akşam yemeğindeki "aşırı alkol" tüketimiydi. Aguto'nun tamamen kontrolü kaybettiği ve en az üç kez yere düştüğü söyleniyor. Yapılan tıbbi muayeneler ve nörolojik değerlendirmeler sonucunda Aguto'nun "orta" ya da "şiddetli" seviyede "beyin sarsıntısı" geçirdiği doğrulandı.

Aguto, Pentagon Müfettişliği'ne verdiği ifadede "iyi niyetle hareket ettiğini" savunurken, dönemin ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı General Darryl Williams ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu: "Alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama belirtilmediği için uygun gördüğüm şekilde hareket ettim."

Pentagon Müfettişliği, Mayıs 2024'te anonim hesaplar yoluyla gelen ihbarlar sonrası başlattığı kurum içi soruşturmada 33 tanıkla görüştü. Ayrıca e-postalar, tıbbi kayıtlar ve resmi seyahat belgeleri incelendi. Mayıs 2024'te başlayan soruşturma, Ağustos 2024'te Aguto'nun emekli edilmesiyle son buldu.

2026 yılı mali savunma bütçesi neredeyse 1 trilyon dolar (901 milyar dolar) olan ABD'de, orduda yaşanan bu skandal, "trilyon dolarlık fiyasko" yorumlarını tetikledi. Soruşturmada, Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'nda "toksik bir çalışma ortamı" olduğu iddiaları da incelendi. Fakat Tümgeneral Aguto bu başlıkta sorumlu tutulmadı. KAYNAK: HABER7

Yorumlar

Ali

Keşke Rusya eline geçse
Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu
Gündem

Yaşar Baş, Süleyman İrvan'ı yerin dibine soktu

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş, yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar üzerine provokas..
İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!
Gündem

İran'dan İslam dünyasına "son uyarı" niteliğinde çağrı!

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde İslam ülkelerine yönelik tarihi ve zehir z..
Türk vatandaşlarına uyarı geldi!
Dünya

Türk vatandaşlarına uyarı geldi!

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ta güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara kritik bölgelerden uza..
İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!
Dünya

İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

İsrail Savunma Bakanı, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia ederken, İran medyası Laricani'nin..
Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!
Dünya

Pakistan'dan Afganistan'da katliam! Hastaneyi bombaladı, yüzlerce sivil Afgan öldü!

Pakistan'ın Afganistan İslam Emirliği'nin başkenti Kabil'de uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon hastanesine düzenlen..
