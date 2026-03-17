General hassas ve gizli belgeleri trende kaybetti! Büyük skandal patlak verdi
Tümgeneral Antonio Aguto'nun gizli ve hassas belgeleri trende unutması sonrası flaş bir karar alındı. Kararda Aguto emekli edildi.
Ukrayna ordusunun koordinasyonu ve eğitiminden sorumlu birimi yöneten Tümgeneral Antonio Aguto, ABD Savunma Bakanlığı'nın kararıyla emekli edildi. ABD'de yayın yapan medya kuruluşu The Hill'in haberine göre, Aguto "gizli haritaların" bulunduğu bir dosyayı Polonya'ya giden trende unuttu. Son derece hassas bilgilerin yer aldığı dosyaya 24 saatten fazla bir süreyle ulaşılamadığı belirtiliyor.
Pentagon Müfettişliği'nin konuyla ilgili hazırladığı 56 sayfalık rapora göre, olay Mart 2024'te meydana geldi. Almanya'nın Wiesbaden kentinde konuşlu Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'na (SAG-U) liderlik eden Tümgeneral Aguto, Polonya üzerinden Kiev'e yaptığı seyahatte yanına "gizli haritaları" da aldı.
Haritaların bir gün boyunca trende kaldığı saptandı. "Gizli haritalar o ana kadar kimin kontrolündeydi? Bunun için yeterli kanıta ulaşamadık" deniyor. Son derece hassas konumdaki belgeler, bir gün sonra ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bulunup teslim alındı. Raporda, normal şartlarda bu tür belgelerin kuryeler aracılığıyla taşındığı, ancak Aguto’nun o gün "inisiyatif alarak haritaları bizzat taşımayı tercih ettiği" belirtildi.
Soruşturmanın bir diğer odak noktası ise, Aguto'nun 13 Mayıs 2024'te, Kiev'de katıldığı bir akşam yemeğindeki "aşırı alkol" tüketimiydi. Aguto'nun tamamen kontrolü kaybettiği ve en az üç kez yere düştüğü söyleniyor. Yapılan tıbbi muayeneler ve nörolojik değerlendirmeler sonucunda Aguto'nun "orta" ya da "şiddetli" seviyede "beyin sarsıntısı" geçirdiği doğrulandı.
Aguto, Pentagon Müfettişliği'ne verdiği ifadede "iyi niyetle hareket ettiğini" savunurken, dönemin ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı General Darryl Williams ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu: "Alkol tüketimi konusunda herhangi bir kısıtlama belirtilmediği için uygun gördüğüm şekilde hareket ettim."
Pentagon Müfettişliği, Mayıs 2024'te anonim hesaplar yoluyla gelen ihbarlar sonrası başlattığı kurum içi soruşturmada 33 tanıkla görüştü. Ayrıca e-postalar, tıbbi kayıtlar ve resmi seyahat belgeleri incelendi. Mayıs 2024'te başlayan soruşturma, Ağustos 2024'te Aguto'nun emekli edilmesiyle son buldu.
2026 yılı mali savunma bütçesi neredeyse 1 trilyon dolar (901 milyar dolar) olan ABD'de, orduda yaşanan bu skandal, "trilyon dolarlık fiyasko" yorumlarını tetikledi. Soruşturmada, Ukrayna Güvenlik Yardım Grubu'nda "toksik bir çalışma ortamı" olduğu iddiaları da incelendi. Fakat Tümgeneral Aguto bu başlıkta sorumlu tutulmadı. KAYNAK: HABER7
