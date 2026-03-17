Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Ev hanımlarının emekli olması için...

Cevap: 5510 sayılı Kanunu hükümlerine göre bir işveren yanında iş sözleşmesiyle çalışan diğer bir ifadeyle işverenin emir ve talimatı altına girerek emeğini sunan ve karşılığında ücret alan işçiler SSK sigortalısı sayılıyor. Kendi nam ve hesabına çalışanlar, diğer bir anlatımla vergi mükellefi olanlar, tarımsal faaliyette bulunup ilgili kuruluşlara kayıt yaptıranlar, limitet şirket ortağı olan ve anonim şirketin ortağı olup aynı zamanda da yönetim kurulu üyeliğine seçilenler Bağ-Kur sigortalısı sayılıyor. Yanı sıra Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan kişiler şayet aynı zamanda başka bir işveren yanında SSK sigortalısı olarak çalışıyor iseler SSK sigortalısı oldukları dönemler içinde Bağ-Kur sigortalılıkları askıya alınıyor. Bu durumdaki kişilere Bağ-Kur hizmeti verilmediği gibi Bağ-Kur prim borcu da çıkarılmıyor. Ancak 5510 sayılı Kanunda, ortak kişilerin, ortak şirkette işçi gibi çalışsalar bile SSK sigortalısı olamayacağına ilişkin hüküm bulunuyor. Bu hüküm gereği, Bağ-Kur sigortalısı olması gereken şirket ortakları, ortağı bulundukları işyerlerinden SSK sigortalısı bildirilemiyor, bildirilse dahi bu SSK sigortalılığı geçerli sayılmıyor. Bildirilen SSK primleri iptal ediliyor. Bağ-Kur prim borcuna aktarılıyor. Bu yasal mevzuatı gözeterek, ortağı olduğunuz işyerinden kendinizi boş yere SSK’lı bildirtmeyin. Sosyal Güvenlik Kurumu bu primleri Bağ-Kur statüsüne aktaracak. Emeklilik planlamanızı da bu duruma göre gözden geçirin.