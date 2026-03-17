İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı! Katil İsrail'e bir tokat daha...

Ali Laricani, İran siyasetinde nüfuz sahibi bir aileden geliyor. Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef kentinde doğan Laricani, Kum'da medrese eğitimi gördü. Üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yaptı. Kant, Kripke ve Dawid Lewis üzerine kitaplar yazan Ali Laricani İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı'ydı. 1980'lerde Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Ali Laricani 1996'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine atandı. 2004'te dini lider Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Uzmanlar Konseyi'nin vetosu nedeniyle seçime sokulmadı. Son dönemde İran'ın savunma stratejisini belirliyor, nükleer müzakerelere yön veriyordu. 2025'te Hamaney tarafından yeniden Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi. Laricani'nin Hamaney'in gölgesinde ülkeyi yöneten asıl isim olduğu iddia ediliyordu.