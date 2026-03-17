İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı! Katil İsrail'e bir tokat daha...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil İsrail ordusuna bir tokat daha İran'dan yayınlanan mesajla geldi.

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Laricani mesajında öldürülen deniz kuvvetleri personeli için taziye dileyerek, "Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak" dedi. Aynı mesaj İran devlet televizyonunda da yayınlandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrail basını, İsrail Ordusu'nun İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını öne sürdü. Daha sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi. İran ise iddialara karşılık olarak Laricani'nin bir mesaj yayınlayacağını ifade etti. İran devlet medyası da Ali Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen bir notu yayınladı.

Öldüğüne dair iddialarının ardından Lacirani sosyal medya platformu X'te bir mesaj yayımladı.

İmzalı mesajda, "Allah'ın adıyla... Dena'da İran İslam Cumhuriyeti Donanması askerlerinin şehadeti, uluslararası zalimlere karşı mücadele eden bu dönemde ortaya çıkan cesur milletin fedakarlıklarının bir parçasıdır... Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehitlikler, İran İslam Cumhuriyeti ordusunun silahlı kuvvetler yapısında gelecek yıllar için temelini oluşturacaktır.

Yüce Allah'tan bu değerli şehitlere en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Ali Laricani, İran siyasetinde nüfuz sahibi bir aileden geliyor. Şiiler için kutsal kabul edilen Irak'ın Necef kentinde doğan Laricani, Kum'da medrese eğitimi gördü. Üniversitede matematik ve bilgisayar bilimleri okuduktan sonra Batı felsefesi üzerine doktora yaptı. Kant, Kripke ve Dawid Lewis üzerine kitaplar yazan Ali Laricani İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı'ydı. 1980'lerde Devrim Muhafızları'nın komutanlığını yapan Ali Laricani 1996'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine atandı. 2004'te dini lider Ali Hamaney'in ulusal güvenlik danışmanı oldu. 2021 ve 2024'te cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu. Uzmanlar Konseyi'nin vetosu nedeniyle seçime sokulmadı. Son dönemde İran'ın savunma stratejisini belirliyor, nükleer müzakerelere yön veriyordu. 2025'te Hamaney tarafından yeniden Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başına getirildi. Laricani'nin Hamaney'in gölgesinde ülkeyi yöneten asıl isim olduğu iddia ediliyordu.

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi
Dünya

Avrupa ülkesi kaşınıyor! İran'ı vuracak füzeler uçaklarına yüklendi

İngiltere'deki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait RAF Fairford Hava Üssü'nde dikkat çeken görüntüler kaydedildi. İran'a saldırılarda görev a..
Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı
Dünya

Katil Netanyahu'nun karısı mide bulandırdı

Bebek katili terörist Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşı..
"Bir maaşa otomobil" kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'
Avrupa

“Bir maaşa otomobil” kafası duvara tosladı! Genel grev uyarısı 'açız geçinemiyoruz'

Avrupa’ya giderken “Türkiye kaybetti” paylaşımı yapan, bir aylık maaş ile otomobil alındığını sanan kitle yine hüsrana uğradı. Almanya'da to..
Almanya'dan savaş açıklaması
Dünya

Almanya'dan savaş açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "(İran'a yönelik saldırılar) Bu bizim savaşımız değil" açıklamasını yaptı.
İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!
Dünya

İsrail'den Laricani'ye suikast girişimi! İran'dan açıklama bekleniyor!

İsrail Savunma Bakanı, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü iddia ederken, İran medyası Laricani'nin..
18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı
Gündem

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı

Bir yandan İBB’deki asrın yolsuzluğu davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmalarının içinde boğulan CHP'de iç kriz bitmiyor. Silivri'deki..
