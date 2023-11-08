2023-11-08 15:02:12 Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı
Necmettin Batırel, global finans çevrelerinin Türkiye’ye yatırım için sıraya girdiğini belirtti. “Rakamlar asla yalan söylemez. Ortadaki tablo böyle” deyip bazı rakamları paylaşan Batırel, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: “ABD’de kritik veriler tahminlerin altında kaldı borsalar şahlandı. Dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam artışı beklentiyi karşılamadı, işsizlik oranı arttı, imalat endeksi geriledi. Diyeceksiniz ki, kötü veri nasıl olumlu algılanır? Şöyle: Ekonomideki bozulmanın ABD’de uygulanan yüksek faizin eseri olduğu net biçimde ortaya çıktığı için sıkı para politikasından gevşek para politikasına geçileceği netleşti... Özetle Amerika’da artık faizler artmayacak tam tersi düşürülecek. Yani dolar değer kaybedecek, risk iştahı artacak, emtia fiyatları düşecek, gelişmekte olan ülke para birimleri güçlenecek. Yurt içinde ekim ayında tüketici enflasyonu %3,4 ile piyasa beklentisi olan %4,0’ün belirgin altında geldi. Yıllık enflasyon ise a,4 ile önceki aya göre sınırlı geriledi. Ancak iç talep zayıfladığı için enflasyon normalleşme dönemine girdi…