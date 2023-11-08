Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

En sevindirici gelişme, üretici fiyatlarındaki düşüş. Eylülde 47,44 olan ÜFE, ekimde 39,39’a inerek 1 ayda 8 puan geriledi. Peki bu nasıl oldu? Enerji ithalatı için ödediğimiz para yüzde 36,4 azalarak 5 milyar 629 milyon 555 bin dolara düştü… Bizim kullandığımız brent petrol Orta Doğu’daki savaşa rağmen, 85 dolara geriledi, akaryakıt fiyatları aşağı çekildi. Merkez Bankasının sıkı para politikasını sürdürmesi ve enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar faizin yüksek tutulacağına yönelik kararlı duruş sergilemesi Türk lirasını istikrar kanalında tutuyor. ÜFE’deki düşüş, maliyetlerin azaldığını gösteriyor. Bu durumda şirketler ürettikleri malların fiyatlarına daha az zam yapıyor. Yeni yılda maaş ve ücret artışları beklenen 3’lük enflasyona göre ayarlanacağı için ürünlere aşırı talep olmayacak. Maliyet enflasyonu denilen şey, bir mal veya hizmetin fiyatını oluşturan "katma değer" yapısının değişmesidir. Katma değer bir mal ve hizmetin "çıktı fiyatı ile girdi fiyatı arasındaki farktır." Bir başka ifade ile, "üretime katılan faktörlerin o mal veya hizmete ekledikleri değerdir." Bir mal veya hizmetin çıktı fiyatı ile girdi fiyatı arasındaki fark azalırsa maliyet enflasyonu küçülüyor demektir.