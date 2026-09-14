İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Atina ile Doha arasında ekonomik ilişkiler bulunmasına rağmen, Katar’ın Türkiye ile geliştirdiği stratejik ve savunma iş birliğinin daha güçlü bir zemine sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi. Katar’ın Mekke Savunma İttifakı’na olası katılımının gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Pakistan ve Katar’la aynı savunma yapılanması içerisinde yer alması Körfez ve Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengeleri açısından yeni bir tablo ortaya çıkarabilir.