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İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

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İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Yunan medyasından Kathimerini, bir ülkenin daha Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı Mekke Anlaşması'na katılacağını öne sürdü. İşte detaylar...

#1
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın yer aldığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın genişleyebileceği iddiası Yunanistan’da dikkatleri üzerine çekti. Yunan basını, Katar’ın ittifaka dahil edilmesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü öne sürdü.

#2
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Yunanistan merkezli Kathimerini’nin Atina’daki üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu savunma yapılanmasına Katar’ın da katılması için temaslar yürütülüyor.

#3
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

İddiaya göre Türkiye, Pakistan ile Katar arasında yeni bir savunma iş birliği anlaşmasının oluşturulmasına aracılık etti. Bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin ardından Doha’nın Mekke Savunma İttifakı’na resmi katılımının gündeme gelmesi bekleniyor.

#4
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Katar’ın olası üyeliği, ittifakın hem Körfez’deki hem de Orta Doğu’daki ağırlığını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

#5
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Katar’ın ittifaka katılma ihtimalinin, Türkiye’nin bölgesel savunma ve güvenlik alanındaki etkisinin genişlemesi açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Pakistan’ın da Körfez güvenliğindeki rolünü artırmasının Atina’da yakından izlendiği ifade ediliyor.

#6
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Haberde, Katar’ın olası katılımının İsrail tarafından olumsuz karşılandığı ve Tel Aviv yönetiminin bu gelişmeyi kendisine yönelik “düşmanca bir adım” olarak değerlendirdiği iddia edildi.

#7
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Yunanistan’ın ise söz konusu genişlemeyi bölgesel güvenlik açısından risk olarak gördüğü ve gelişmeleri Fransa ile İsrail’le temas halinde takip ettiği aktarıldı.

#8
Foto - İşte bu olursa dengeler tamamen değişir: Bir ülke daha Mekke Anlaşması'na katılıyor

Atina ile Doha arasında ekonomik ilişkiler bulunmasına rağmen, Katar’ın Türkiye ile geliştirdiği stratejik ve savunma iş birliğinin daha güçlü bir zemine sahip olduğu değerlendirmesine yer verildi. Katar’ın Mekke Savunma İttifakı’na olası katılımının gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Pakistan ve Katar’la aynı savunma yapılanması içerisinde yer alması Körfez ve Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengeleri açısından yeni bir tablo ortaya çıkarabilir.

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