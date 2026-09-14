Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

MCO’ya ait başka bir depoda 10 Ağustos’ta da patlama ve yangın meydana gelmişti; yetkililer o dönem ilk değerlendirmenin dış etkenlere işaret etmediğini açıklamıştı. 1992’de kurulan EMCO, mühimmat ve askeri teçhizatın üretimi, onarımı ve modernizasyonu alanında faaliyet gösteriyor; şirket 2014’ten bu yana Ukrayna’ya tedarik sağlıyor. Bulgar yetkilileri, ülkenin mühimmat üretiminin yarısından fazlasının doğrudan veya dolaylı yollarla Ukrayna’ya ulaştığını daha önce açıklamıştı.