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Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

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Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Son dönemde yaşanan savaşlar ve çatışma ortamlarından en çok savunma şirketleri nasibini alıyor. Ünlü şirkete sabotaj eylemi düzenlendi.

#1
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Savunmasanayist'te yer alan habere göre Ukrayna’ya mühimmat tedarik eden Bulgar silah üreticisi EMCO’ya ait bir depoda, 11-12 Eylül gecesi yeniden patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

#2
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Olay, aynı şirkete ait bir başka tesiste bir ay önce yaşanan patlamanın ardından geldi; Bulgar yetkilileri sabotaj ihtimalini araştırmaya başladı.

#3
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Bulgaristan’ın Tsareva Livada bölgesi yakınlarında bulunan bir silah depolama tesisinde patlama meydana geldi. Bölge sakinleri peş peşe şiddetli patlama sesleri duyduklarını aktarırken, olayın ardından yükselen yoğun dumanın çevredeki ormanlık alanlara yayıldığı görüldü.

#4
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Tesiste olay sırasında yalnızca iki güvenlik görevlisinin bulunduğu ve her iki çalışanın da patlama öncesinde bölgeden güvenli şekilde ayrıldığı belirtildi. Bulgaristan İçişleri Bakanı ise olayın nedenine ilişkin soruşturmada sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiğini açıkladı.

#5
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

EMCO, patlamanın ardından yaptığı açıklamada olayı bir sabotaj eylemi olarak nitelendirdi ve insan hatası ihtimalini reddetti.

#6
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Şirket, söz konusu deponun aylardır kullanılmadığını ve yakın zamanda İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini belirterek, “11 Eylül’deki bu olay, Bulgar savunma sanayiine yönelik sabotaj serisinin bir istisnası değildi” ifadesini kullandı.

#7
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

MCO’ya ait başka bir depoda 10 Ağustos’ta da patlama ve yangın meydana gelmişti; yetkililer o dönem ilk değerlendirmenin dış etkenlere işaret etmediğini açıklamıştı. 1992’de kurulan EMCO, mühimmat ve askeri teçhizatın üretimi, onarımı ve modernizasyonu alanında faaliyet gösteriyor; şirket 2014’ten bu yana Ukrayna’ya tedarik sağlıyor. Bulgar yetkilileri, ülkenin mühimmat üretiminin yarısından fazlasının doğrudan veya dolaylı yollarla Ukrayna’ya ulaştığını daha önce açıklamıştı.

#8
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Bu son olay, Ukrayna’ya tedarik sağlayan Avrupa savunma tesislerinde art arda yaşanan yangın, patlama ve şüpheli sabotaj vakalarına dair artan endişenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

#9
Foto - Savunma sanayi şirketine sabotaj: 'Bu insan hatası olamaz' diyerek duyurdular

Ağustos ayında İtalya’da, Ukrayna’ya 155mm topçu mühimmatı tedarik eden bir fabrikada çıkan yangın bir soruşturma başlatılmasına yol açmıştı. Bu yılın başlarında ise Avrupa’nın en büyük savunma üreticilerinden ve Ukrayna’nın önemli tedarikçilerinden Rheinmetall’e ait bir tesiste meydana gelen patlamada altı kişi yaralanmıştı.

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