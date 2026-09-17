Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTB'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayiinde küresel bir güç haline geldiğini ve yıllık ihracatın 11 milyar doları aştığını belirtti. Türkiye'nin füzelerinin menzillerini uzatıp hızlarını artıracaklarını söyleyen Kacır, Kızılelma ve KAAN projeleriyle gökyüzüne vurulacak mührün kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gençlere seslenen Bakan Kacır, adalet ve merhamet odaklı teknolojilerle mazlumların umudu olmaya devam edeceklerini kaydetti.