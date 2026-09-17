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Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

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Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, YTB'de düzenlenen programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayiinde küresel bir güç haline geldiğini ve yıllık ihracatın 11 milyar doları aştığını belirtti. Türkiye'nin füzelerinin menzillerini uzatıp hızlarını artıracaklarını söyleyen Kacır, Kızılelma ve KAAN projeleriyle gökyüzüne vurulacak mührün kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gençlere seslenen Bakan Kacır, adalet ve merhamet odaklı teknolojilerle mazlumların umudu olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Foto - Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

Kacır, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) düzenlenen "Türkiye Stajları Vizyon Söyleşileri"nde yaptığı konuşmada, küreselleşme rüzgarının artık eskisi gibi esmediğini ve serbest ticaret kurallarının eskisi gibi işlemediğini söyledi.

#2
Foto - Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

Gençlerin ülkedeki bilim insanlarının, araştırmacıların, mühendislerin, teknisyenlerin neler başarabildiklerini, Türkiye'nin nasıl dostlarına güven, hasımlarına endişe verecek işlere imza attığını görme imkanı olduğuna dikkati çeken Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

#3
Foto - Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

"Daha yapacak çok işimiz var. Büyük başarılara bugüne kadar imza attık. Türkiye Yüzyılı asıl şimdi başlıyor. Birlikte bugünkünden daha ileri hedeflere Türk milletini taşıyacağız. Füzelerimizin menzillerini uzatacağız, hızlarını artıracağız.

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Foto - Kızılelma ve KAAN için dev müjde: Menzilleri uzayacak, hızları artacak

Kızılelma'mız ve KAAN'ımız ile mührümüzü gökyüzüne vuracağız. Siber güvenlik ve sistemlerde, kuantum teknolojilerinde, elektronik harp sistemlerinde bugünkünden çok daha ileri teknolojilere haiz sistemleri, ürünleri sizlerin emeğiyle gayretiyle geliştireceğiz. Yapay zekada Türkiye'nin kendi imkan ve kabiliyetlerini geliştirmesini, yerli milli ve özgün projeleri hayata geçirmesini mümkün kılacağız."

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