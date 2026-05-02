Türkiye’ye milyarlarca dolarlık sermaye oluk oluk akacak! Dünya devlerine “süresiz” kapı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen "Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı" kapsamında, küresel dev şirketleri Türkiye’ye çekmek için "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeline dayalı tarihi bir teşvik paketi hayata geçiriliyor. Bu modelle birlikte operasyonlarını İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan çok uluslu şirketlerin yurt dışı kazançları, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz olarak muaf tutulurken, nitelikli personele sağlanacak devasa ücret istisnalarıyla Türkiye’nin bölgesel bir finansal üsse dönüşmesi hedefleniyor. En az üç ülkede faaliyeti bulunan şirketleri kapsayan bu stratejik hamle, milyarlarca dolarlık doğrudan sermayenin Türkiye’ye akmasını sağlayarak küresel ticaretin rotasını İstanbul’a kıracak.