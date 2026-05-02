Dolu yağışı zarar verdi! Antep fıstığı bahçelerini vurdu
Gaziantep'in Araban ilçesinde yağan şiddetli dolu yağışından zarar gören üreticiler, yetkililerden yardım istedi...
Gaziantep’in Araban ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ilçeye bağlı kırsal Beydilli Mahallesi’ndeki fıstık ağaçlarına zarar verdi.
Araban ilçesi genelinde zaman zaman etkili olan sağanak yağışların aniden dolu yağışına dönüşmesi üreticilerin ürün kaybı endişesi yaşamasına neden oldu.
İlçeye bağlı kırsal Beydilli Mahallesi’nde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı Beydilli Kuruca Mevkiindeki Antep fıstığı bahçelerindeki çiçeklenme ve tozlanma dönemindeki fıstık ağaçlarına zarar verdi.
Dolu yağışından zarar gören üreticiler, yetkililerin zarar tespit çalışması yapmalarını istedi.
