'Tam teyakkuzdayız' dedi ve ekledi: ABD ile savaşabiliriz!
ABD ve İsrail ile savaş halinde olan İran'ın üst düzey askeri komutanlardan Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, yeni bir savaş ihtimalinin olduğunu söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Esedi, ülkesinin her türlü askeri tehdide karşı koymaya hazır olduğunu belirtti.
Esedi, ABD'nin tehditlerine ve bölgedeki hareketliliğine işaret etti.
Esedi, "İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni bir çatışma olasılığı mevcuttur ve kanıtlar, ABD'nin herhangi bir söz veya anlaşmaya bağlı olmadığını göstermiştir." dedi.
"Silahlı Kuvvetler tam teyakkuzda." diyen Esedi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amerikalı yetkililerin eylemleri ve açıklamaları çoğunlukla medya odaklıdır. Öncelikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı önlemek, ikincisi ise kendilerinin oluşturduğu çıkmazdan kurtulmak içindir."
