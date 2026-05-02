Kültür Yolu ilk kez Aydın'da... Dev Festival Aydın'a ulaştı... Şehirde hayat festivale dönüşüyor

Aydın’da ilk kez düzenlenen festivalin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde ulaşılan ölçeğe dikkat çekti. Ersoy açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl itibarıyla tam 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün etkinliklerin başladığı Aydın ile birlikte Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş’ta artık dünyanın en büyük, en uzun soluklu ve en kapsamlı kültür-sanat festivalinin birer parçası, birer sahnesidir.” Festivalin her kesime hitap eden yapısıyla geniş bir katılım sunduğunu ifade eden Ersoy, 2021 yılında İstanbul’dan başlayan sürecin bugün 7 bölge ve 26 şehre ulaştığını belirtti. Dokuz gün boyunca ziyaretçilerin zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler ve yöresel tatlarla buluşacağını dile getirdi.