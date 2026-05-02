CNN bombayı ortaya çıkardı: 16 askeri üs pert oldu
Dr. Hasan Arslan’dan Doğu Akdeniz Uyarısı: İsrail’in Akdeniz’deki Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda aktivisti alıkoyarak hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail, barbarlığını artık işgal ettiği Filistin topraklarında değil uluslararası sularda da yaparken kurulduğu günden bu yana bölgede huzur bırakmayan Siyonistlere tepkiler dinmek bilmiyor. Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Siyonist katillerin uluslararası sularda giriştiği barbarlığa ve söz konusu işgal provasına tepki gösterdi. Yaşanan gelişmenin yalnızca insani yardım girişimlerine yönelik bir müdahale olmadığını belirten Arslan, bunun aynı zamanda Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirmeye dönük stratejik bir hamle niteliği taşıdığını ifade etti.

İsrail’in operasyon kabiliyetini kendi kıyılarından yaklaşık bin kilometre uzağa, Yunanistan’ın Girit Adası açıklarına kadar taşıdığına dikkat çeken Arslan, “İsrail, kendi güvenliğini bahane ederek hukuk tanımaksızın etki alanını genişletiyor.

Sumud filosuna yapılan son müdahale, İsrail’in operasyon kabiliyetini kıyılarından 1000 km uzağa, Yunanistan’ın Girit adası açıklarına kadar taşıdığını kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de giderek artan askeri hareketliliğin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarını doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Arslan, “Bu tür girişimler, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmekte, Doğu Akdeniz’i yeni bir gerilim hattına dönüştürmektedir” dedi.

İsrail’in bölgedeki bazı aktörlerle geliştirdiği iş birliklerine de dikkat çeken Arslan, bu sürecin Doğu Akdeniz’de yeni bir güvenlik kuşatmasına zemin hazırladığını savundu. Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan Arslan, “Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu tür müdahaleler, hukuk devleti ilkeleri ve uluslararası deniz hukuku açısından dikkatle değerlendirilmelidir. Küresel vicdanın bu gelişmeler karşısında sessiz kalmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!
Gündem

Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!

CHP’nin skandalları isyan ettiriyor. Atadan babadan CHP’li Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil de CHP’li yönetici ve belediye başkanlarının neden ol..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
Gündem

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden

İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor
Gündem

Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız her daim vatandaşına sahip çıktı. Bu polemikleri yürütenlerin derdinin ne ol..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23