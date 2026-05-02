Dr. Hasan Arslan’dan Doğu Akdeniz Uyarısı: İsrail’in Akdeniz’deki Bölgesel Güvenliği Tehdit Ediyor

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda aktivisti alıkoyarak hukuk kurallarını hiçe sayan İsrail, barbarlığını artık işgal ettiği Filistin topraklarında değil uluslararası sularda da yaparken kurulduğu günden bu yana bölgede huzur bırakmayan Siyonistlere tepkiler dinmek bilmiyor. Bu kapsamda AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Siyonist katillerin uluslararası sularda giriştiği barbarlığa ve söz konusu işgal provasına tepki gösterdi. Yaşanan gelişmenin yalnızca insani yardım girişimlerine yönelik bir müdahale olmadığını belirten Arslan, bunun aynı zamanda Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirmeye dönük stratejik bir hamle niteliği taşıdığını ifade etti.