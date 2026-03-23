Türkiye'ye karşı ünlü savunma deviyle anlaştılar: Savaş gemisi ve denizaltı alacaklar
Türkiye'ye karşı silahlanmayı sürdüren Yunanistan, savaş gemisi ve denizaltı üretimi için ünlü savunma sanayi şirketiyle anlaşma yaptı.

Fransız savunma devi Naval Group ile Yunanistan merkezli Metlen Energy & Metals (eski adıyla Mitilineos), deniz savunma sanayisinde stratejik bir ortaklığa imza attı.

19 Mart 2026 tarihinde Metlen’in Volos’taki M Technologies tesislerinde imzalanan mutabakat zaptı (MoU), iki devin denizaltı ve su üstü gemi projelerinde birlikte çalışmasının önünü açıyor.

Fransız donanma devi Naval Group ile Yunan sanayi grubu Metlen, denizaltı ve su üstü savaş gemileri projelerinde iş birliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı.

Fransa’nın Atina Büyükelçisi Laurence Auer’in de katıldığı imza töreni, Metlen’in savunma kolu olan M Technologies’in Volos’taki modern tesislerinde gerçekleştirildi.

Anlaşmanın imzalandığı M Technologies Hub, Metlen’in son dönemdeki yatırımlarıyla dev bir ekosisteme dönüştü. Şirket, Ocak 2026’da NK Trailers tesislerini bünyesine katarak bölgedeki fabrika sayısını altıya çıkardı. Bu büyüme hamlesi, Naval Group’un Metlen’i sadece bir tedarikçi değil, küresel projelerde stratejik bir ortak olarak görmesini sağladı.

Yeni imzalanan MoU’nun en dikkat çekici maddesi, iş birliğinin kapsamının denizaltı projelerini de içerecek şekilde genişletilmesi oldu. Metlen, daha önce FDI fırkateynleri için karmaşık mekanik ve hidrolik sistemlerin üretimini başarıyla tamamlayarak rüştünü ispatlamıştı. Yeni dönemde, Yunan mühendisliğinin Naval Group’un dünya çapındaki denizaltı ve fırkateyn programlarına entegre edilmesi hedefleniyor.

İmza töreninde yapılan açıklamalarda, bu ortaklığın sadece iki şirket için değil, Avrupa savunma özerkliği için de kritik olduğu vurgulandı. BİRLİK GAZETESİ

Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu
Gündem

Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu

Van’da düzenlenen Nevruz etkinliğinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da aralarında bulunduğu DEM Parti heyeti polisle tartışt..
İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!
Gündem

İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı!

Basra Körfezi üzerinde tansiyon yerini sıcak çatışma iddialarına bıraktı! İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde hava savunma sistemleri..
ABD ve İsrail füzeleri başkenti vurdu: Hava savunma sistemleri devrede!
Gündem

ABD ve İsrail füzeleri başkenti vurdu: Hava savunma sistemleri devrede!

ABD ve İsrail’in bir süredir hedef tahtasına koyduğu İran’ın kalbi Tahran, gece yarısı peş peşe gelen patlama sesleriyle sarsıldı...
Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Gündem

Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yıllardır sürdürdüğü "halk çocuğu" maskesi, Selman Öğüt’ün çarpıcı paylaşımıyla..
İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"
Gündem

İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in stratejik noktaları ve köprüleri hedef alan saldırılarına karşı sert bir uyarıda bulundu...
Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında
Gündem

Çevirdikleri dolaplar ortaya çıktı! Binlerce kodaman maliyenin radarında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "nereden buldun" sorusunu lüks harcamalar üzerinden sormaya hazırlanıyor. Vergi Denetim Kurulu (VDK), geliriyle ..
