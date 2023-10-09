Türkiye'ye karşı skandal plan! Karabağ'dan kaçan Ermenileri sessizce oraya yerleştiriyorlar

Böyle bir gelişmenin ülkemize getireceği faydaları analiz etmenin gereksiz olduğunu düşünüyoruz, ancak Yunanistan’ın zaman zaman çok sayıda Ermeni’ye ev sahipliği yaptığını da belirtelim. Ülkemizin çeşitli yerlerinde (örneğin Trakya’da-Batı) hala güçlü bir varlıkları vardır ve her zaman toplumsal yapıya uyumlu bir şekilde entegre olmuşlardır. Aslında Yunan Hükümeti’nin şimdiye kadarki uygulamasının aksine, tamamen yabancı değerlere sahip Müslüman ülkelerden ödünç (belgesiz ve kayıtsız) işçi almak için acele etmek yerine, “NİKİ” partisi duyurusunda belirtildiği üzere, “sınanan Ermenilere kalıcı bir konukseverlik davetinin, Yunan kırsalını ortak değerlere, ortak Romeika (Pontus Rumcası) tarihine ve geleneğine sahip gerçekten minnettar insanlarla canlandıracağını” belirtiyor.