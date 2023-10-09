Türkiye'ye karşı skandal plan! Karabağ'dan kaçan Ermenileri sessizce oraya yerleştiriyorlar

Spartalyan, her ne kadar 120.000 göçmenin yurtdışına kaçışının Ermenistan nüfusunun daha da zayıflamasına yol açacağını belirtse de şunu vurguluyor: “Yunanistan’da ve özellikle Trakya’da (Batı) onların yerleşimi ve doğrudan entegrasyonu için tüm koşullar uygun. Çoğunluğunun çiftçi ve hayvan besicisi olduğu ve bu nedenle kolayca iş bulabilecekleri göz önüne alındığında, hem bölgedeki Ermeni toplumu hem de tüm Yunanistan onların yanında olacaktır. Yunan devletinden kapsamlı bir plan olduğu sürece yurttaşlarımıza katkıda bulunmaktan ve yardım etmekten mutluluk duyacağız.” İfadelerini kullanıyor.