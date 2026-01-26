Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Görevdeki üst rütbeli subaylar için bu istifalar “alışılmadık” olarak değerlendirilse de, eski Deniz Kuvvetleri Komutanları durumun şaşırtıcı olmadığını savunuyor. Üç yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir isim şu değerlendirmede bulundu: “Donanmaya girdiğimizde zengin olmayacağımızı biliyorduk. Ama ailemizi rahatça geçindirebileceğimiz bir gelirimiz vardı. Bugün ise hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve artan masraflar personeli çıkmaza sürüklüyor. Kimse tünelin ucunda ışık görmüyor, bu yüzden ilk fırsatta ayrılıyor.” Aynı kaynak, asıl tehlikenin personel sayısındaki azalma değil, yüksek eğitimli personelin kaybı olduğunu vurguladı. “Kimon” fırkateyninde görev yapan uzman personelin yerine yenilerinin yetiştirilmesinin uzun zaman alacağı ve ciddi maliyet doğuracağı ifade edildi.