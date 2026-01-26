Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı
Türkiye'ye karşı Belharra savaş gemilerini tedarik eden komşuda kritik görevlerdeki askerler peş peşe istifa etmeye başladı.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunan Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan Belharra sınıfı yeni fırkateyn “Kimon”da, biri subay üçü astsubay olmak üzere dört askeri personelin ani istifası, hem Donanma Komutanlığı’nda hem de Savunma Bakanlığı’nın siyasi yönetiminde ciddi rahatsızlık ve endişeye neden oldu.
Söz konusu istifalar, fırkateynin Salamis Deniz Üssü’ne demirlemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşirken, henüz resmiyet kazanmadı. Ancak bu gelişme, 2025 yılı içinde Yunan Deniz Kuvvetleri’nden ayrılan toplam 276 personelin arasına eklenerek, Donanma’nın iç işleyişi ve personel politikalarına dair kritik soruları gündeme taşıdı.
İstifalar, yalnızca Deniz Kuvvetleri’nin kurumsal imajını zedelemekle kalmadı, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler’in modernizasyon ve reform sürecine de gölge düşürdü. Zira art arda gelen ayrılıklar, yürütülen tüm reform çabalarına rağmen bazı yapısal sorunların çözülemediğini ortaya koyuyor.
Savunma Bakanlığı’nın siyasi yönetimi, yaşanan gelişmeler karşısında kaygılı bir tutum sergilerken, Silahlı Kuvvetler içinde yeni bir gerilim doğmaması için düşük profil ve temkinli söylem tercih ediyor.
Vradini gazetesinin Pazar eki gazetesinin edindiği bilgilere göre, “Kimon” fırkateynini Fransa’dan Yunanistan’a getiren asıl mürettebat içinde yer alan personelin istifa başvurularının öğrenilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda öfkeyle karşılandı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kataras’ın yakın çevresi, istifa eden personelin tutumunu sert şekilde eleştirerek, bu kişilerin yeni fırkateynin son derece karmaşık ve ileri teknolojiye sahip sistemleri için özel olarak eğitildiğini, ani ayrılıklarının ise ciddi bir operasyonel boşluk yarattığını dile getirdi.
Görevdeki üst rütbeli subaylar için bu istifalar “alışılmadık” olarak değerlendirilse de, eski Deniz Kuvvetleri Komutanları durumun şaşırtıcı olmadığını savunuyor. Üç yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir isim şu değerlendirmede bulundu: “Donanmaya girdiğimizde zengin olmayacağımızı biliyorduk. Ama ailemizi rahatça geçindirebileceğimiz bir gelirimiz vardı. Bugün ise hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve artan masraflar personeli çıkmaza sürüklüyor. Kimse tünelin ucunda ışık görmüyor, bu yüzden ilk fırsatta ayrılıyor.” Aynı kaynak, asıl tehlikenin personel sayısındaki azalma değil, yüksek eğitimli personelin kaybı olduğunu vurguladı. “Kimon” fırkateyninde görev yapan uzman personelin yerine yenilerinin yetiştirilmesinin uzun zaman alacağı ve ciddi maliyet doğuracağı ifade edildi.
İstifa eden 68 Harp Okulu mezunu subayın 28’i doktor, daha az bir kısmı ise Askeri Hemşirelik Okulu (SAN) mezunu. Bu subaylardan 12’si tazminat ödeyerek ayrılmayı tercih etti. İlk kez bir teğmenin, tazminat ödeyerek istifa etmesi de dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
