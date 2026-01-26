  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar: Bunu yapmayana artık yapı ruhsatı verilmeyecek Adeta sırra kadem basmıştı! Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından bakın ilk defa nerede ortaya çıktı Türk süt devi iflasın eşiğinde! 44 yıldır hizmet veriyorlardı! Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı Yapay Zekâ çocukları nasıl etkiliyor? Dijital sırdaşlar mı, gizli tuzaklar mı? Nihat Kahveci resmen çıldırdı! Açtı ağzını yumdu gözünü ABD’de kar fırtınası hayatı felç etti! Uçuşlar iptal edildi şehir karanlığa büründü Vatansever savcı nasırlarına bastı! Hakim katili Yılmaz Güney’in ailesinde “Yavuz Engin” hazımsızlığı Trump ‘teröristleri’ fonlamak isteyince ortalık karıştı! Koltuğu sallanmaya başladı
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Türkiye'ye karşı Belharra savaş gemilerini tedarik eden komşuda kritik görevlerdeki askerler peş peşe istifa etmeye başladı.

#1
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunan Deniz Kuvvetleri’nde görev yapan Belharra sınıfı yeni fırkateyn “Kimon”da, biri subay üçü astsubay olmak üzere dört askeri personelin ani istifası, hem Donanma Komutanlığı’nda hem de Savunma Bakanlığı’nın siyasi yönetiminde ciddi rahatsızlık ve endişeye neden oldu.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Söz konusu istifalar, fırkateynin Salamis Deniz Üssü’ne demirlemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşirken, henüz resmiyet kazanmadı. Ancak bu gelişme, 2025 yılı içinde Yunan Deniz Kuvvetleri’nden ayrılan toplam 276 personelin arasına eklenerek, Donanma’nın iç işleyişi ve personel politikalarına dair kritik soruları gündeme taşıdı.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

İstifalar, yalnızca Deniz Kuvvetleri’nin kurumsal imajını zedelemekle kalmadı, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler’in modernizasyon ve reform sürecine de gölge düşürdü. Zira art arda gelen ayrılıklar, yürütülen tüm reform çabalarına rağmen bazı yapısal sorunların çözülemediğini ortaya koyuyor.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Savunma Bakanlığı’nın siyasi yönetimi, yaşanan gelişmeler karşısında kaygılı bir tutum sergilerken, Silahlı Kuvvetler içinde yeni bir gerilim doğmaması için düşük profil ve temkinli söylem tercih ediyor.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Vradini gazetesinin Pazar eki gazetesinin edindiği bilgilere göre, “Kimon” fırkateynini Fransa’dan Yunanistan’a getiren asıl mürettebat içinde yer alan personelin istifa başvurularının öğrenilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda öfkeyle karşılandı.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kataras’ın yakın çevresi, istifa eden personelin tutumunu sert şekilde eleştirerek, bu kişilerin yeni fırkateynin son derece karmaşık ve ileri teknolojiye sahip sistemleri için özel olarak eğitildiğini, ani ayrılıklarının ise ciddi bir operasyonel boşluk yarattığını dile getirdi.

#7
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

Görevdeki üst rütbeli subaylar için bu istifalar “alışılmadık” olarak değerlendirilse de, eski Deniz Kuvvetleri Komutanları durumun şaşırtıcı olmadığını savunuyor. Üç yıl boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir isim şu değerlendirmede bulundu: “Donanmaya girdiğimizde zengin olmayacağımızı biliyorduk. Ama ailemizi rahatça geçindirebileceğimiz bir gelirimiz vardı. Bugün ise hayat pahalılığı, yüksek kiralar ve artan masraflar personeli çıkmaza sürüklüyor. Kimse tünelin ucunda ışık görmüyor, bu yüzden ilk fırsatta ayrılıyor.” Aynı kaynak, asıl tehlikenin personel sayısındaki azalma değil, yüksek eğitimli personelin kaybı olduğunu vurguladı. “Kimon” fırkateyninde görev yapan uzman personelin yerine yenilerinin yetiştirilmesinin uzun zaman alacağı ve ciddi maliyet doğuracağı ifade edildi.

#8
Foto - Türkiye'ye karşı savaş gemisi almışlardı! Gemideki askerlerin peş peşe aldıkları karar ortalığı ayağa kaldırdı

İstifa eden 68 Harp Okulu mezunu subayın 28’i doktor, daha az bir kısmı ise Askeri Hemşirelik Okulu (SAN) mezunu. Bu subaylardan 12’si tazminat ödeyerek ayrılmayı tercih etti. İlk kez bir teğmenin, tazminat ödeyerek istifa etmesi de dikkat çekici bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537
Gündem

Mahkeme Ekrem'in diploma oyununu bozdu! Aradaki puan farkı 103,537

Yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davayı reddeden İdare Mahkemesi gerekçeli kararı..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama
Gündem

Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye’nin Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar ..
40 canın hesabı bu kadar mı! Diplomatik krizde yeni perde
Dünya

40 canın hesabı bu kadar mı! Diplomatik krizde yeni perde

İsviçre'de 40 kişinin yaşamını yitirdiği bar yangını soruşturmasında, işletme sahibi Jacques Moretti'nin kefaletle serbest bırakılması İtaly..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23