SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

Birçok ilde yapılan petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Kırklareli'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

ürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ili sınırları içerisinde yürüttüğü petrol arama faaliyetleri kapsamında yeni kamulaştırma talebinde bulundu. 

#2
Foto - Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

Şirket, AR/TPO/E18-d3,d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Kumluca-1 kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için ihtiyaç duyulan arazilere yönelik Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 19.01.2026 tarihli dilekçesiyle müracaat etti.

#3
Foto - Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

Kamulaştırma istenen taşınmazlar Kırklareli ili Babaeski ilçesi Kuzuçardağı köyünde yer alıyor.

#4
Foto - Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

Söz konusu 130 ada 10 numaralı parselin 6.665,88 metrekarelik ve 11 numaralı parselin 10.068,52 metrekarelik mülkiyet kısımları için arazi malikleriyle anlaşma zemini bulunamadığı belirtiliyor.

#5
Foto - Köylülere rayiç bedel üzerinden teklif yapıldı, anlaşma yapılamadı: Petrol için arazilere el konulacak

Arazi sahiplerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca kamulaştırma kararı isteniyor.Söz konusu parseller üzerinde Babaeski 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen acele el koyma kararları bulunuyor.  ENERJİ GÜNLÜĞÜ

