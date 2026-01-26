  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

İran'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda 30 bin kişinin öldüğü iddia edildi.

1
#1
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

ABD merkezli ve dünyaca ünlü Time dergisi, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönünde bir haber yayımladı.

#2
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

Haberin yayılması üzerine İran'dan bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu üzerinden Time dergisinin İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin iddialarıyla ilgili paylaşım yaptı.

#3
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

"HİTLER TARZI BÜYÜK BİR YALAN" Time dergisinin, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak ortaya attığı "gösterilerde 30 bin kişinin ölmüş olabileceği" yönündeki iddialar hakkında "Hitler tarzı büyük bir yalan" nitelemesinde bulunan Bekayi, "İran sokaklarında öldürmeyi planladıkları sayı bu değil miydi? Ama başaramadılar." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

NE OLMUŞTU? İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

#5
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 bin 887 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

#6
Foto - Time'dan ürküten açıkmala: İran'da protestolarda 30 bin kişi öldü!

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet soylu

Bu kadar insanı öldü ise, açıklasalarda gizleselerde molla rejimi öldü demektir. Molla rejimi israilin siyam ikizidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
