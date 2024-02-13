Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

“22 Aralık günü Hakurk’taki üs bölgemize yapılan saldırı ile düğmeye bastılar. Onu bir gün sonra Metina’da, 12 Ocak’ta yine Hakurk bölgesindeki PKK saldırısı takip etti. Metina’daki saldırı ile birlikte PKK yeniden harekete geçirilince, acaba arkasından ne gelecek diye bekledim. Kelime-i Tevhid bayrağı olan kişiye yumruklu saldırı, Hizb ut-Tahrir’cinin Anıtkabir’deki şeriat çağrısı, Fatih Camii imamının bıçaklanması, DEAŞ’lıların Santa Maria Kilisesi’ne saldırısı, DHKP-C’lilerin Çağlayan Adliyesi’ne yönelik terör eylemi, üst üste yapılan Mossad operasyonları, DEAŞ’lıların yakalanması ve son olarak Küçükçekmece’de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırı birbirini izledi. Ben saldırıların kaydını tutmakta zorlandım, polisimiz failleri yakalamakta zorlanmadı.