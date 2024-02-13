2024-02-13 14:41:11 Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Türkiye, son dönemde çeşitli terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi saldırıyla karşı karşıya kaldı. 22 Aralık'ta Hakurk'ta başlayan ve Metina, yine Hakurk, Fatih Camii, Santa Maria Kilisesi, Çağlayan Adliyesi ve son olarak Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik silahlı saldırı ile devam eden olaylar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle faillerin büyük bir kısmının yakalanmasıyla sonuçlandı. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise “DEAŞ’tan Mossad’ına kadar hücreler çökertiliyor. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler diz çöküyor” dedi. Selvi, şunları kaydetti: