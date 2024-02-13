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Medya
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Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

2024-02-13 14:41:11
Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Türkiye, son dönemde çeşitli terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi saldırıyla karşı karşıya kaldı. 22 Aralık'ta Hakurk'ta başlayan ve Metina, yine Hakurk, Fatih Camii, Santa Maria Kilisesi, Çağlayan Adliyesi ve son olarak Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik silahlı saldırı ile devam eden olaylar, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle faillerin büyük bir kısmının yakalanmasıyla sonuçlandı. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise “DEAŞ’tan Mossad’ına kadar hücreler çökertiliyor. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler diz çöküyor” dedi. Selvi, şunları kaydetti:

#1
Foto - Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

“22 Aralık günü Hakurk’taki üs bölgemize yapılan saldırı ile düğmeye bastılar. Onu bir gün sonra Metina’da, 12 Ocak’ta yine Hakurk bölgesindeki PKK saldırısı takip etti. Metina’daki saldırı ile birlikte PKK yeniden harekete geçirilince, acaba arkasından ne gelecek diye bekledim. Kelime-i Tevhid bayrağı olan kişiye yumruklu saldırı, Hizb ut-Tahrir’cinin Anıtkabir’deki şeriat çağrısı, Fatih Camii imamının bıçaklanması, DEAŞ’lıların Santa Maria Kilisesi’ne saldırısı, DHKP-C’lilerin Çağlayan Adliyesi’ne yönelik terör eylemi, üst üste yapılan Mossad operasyonları, DEAŞ’lıların yakalanması ve son olarak Küçükçekmece’de AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırı birbirini izledi. Ben saldırıların kaydını tutmakta zorlandım, polisimiz failleri yakalamakta zorlanmadı.

#2
Foto - Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

TERÖR FIRTINASI Bir terör fırtınası ile karşı karşıyayız. Amaçları seçim sürecini zehirlemek ve Türkiye’yi güvenlik sorunu yaşanan bir ülke olarak göstermek. Bunun için şimdilik terör örgütlerini kullanıyorlar. Dikkat ettiniz mi Hizb ut- Tahrir’inden DHKP-C’sine, DEAŞ’tan Mossad’ına, PKK’sına kadar hepsinin düğmesine bastılar. Demek ki hepsinin düğmesi ellerinde. Demek ki hepsinin patronu aynı. Yarın hangi unsurları devreye sokacaklar merak ediyorum.  

#3
Foto - Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

FAİLİ MEÇHUL KALMIYOR Ama unuttukları bir şey var. Türkiye eski Türkiye değil. Failler yakalanıyor, olaylar aydınlatılıyor. DEAŞ’tan Mossad’ına kadar hücreler çökertiliyor. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyenler diz çöküyor. Eğer failler yakalanmasa, eylem hazırlığı içinde olan hücreler çökertilmezse bugün başka şeyleri tartışıyor olurduk. Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla gelip olay yerini tarayan saldırganların biri yakalandı. Diğerleri de an meselesi. İstanbul polisini bir kez daha tebrik ediyorum. Ne yarına bırakıyor, ne yanlarına bırakıyor.”

#4
Foto - Türkiye’ye karşı o hamleyi yapan Mossad’a büyük tokat! Neye uğradıklarını şaşırdılar

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