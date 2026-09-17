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Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

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Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Türkiye'ye karşı 3 milyar avroluk savunma silahı alan komşu büyük oyuna geldi. Silahın kaynak kodlarını alamayacaklar.

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#1
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

"in.gr" haber sitesine konuşan Fenekos, Yunanistan'ın İsrail'den satın almak için anlaşma imzaladığı "Aşil Kalkanı" silah sisteminin kaynak kodunun Atina'ya verilmeyeceği haberleri hakkında değerlendirmede bulundu.

#2
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Fenekos, kaynak kodunun Aşil Kalkanı için kritik olduğunu belirterek. "Zira, sadece füze ve radar satın almıyoruz. Platformların, sensörlerin, komuta merkezleri, farklı silah sistemleri ve silahların tehditlere ilişkin veri alışverişi yapması ve işbirliği yapması gereken bütünsel bir hava savunma ağı kuruyoruz." dedi.

#3
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Merkezi komuta sisteminin, komuta ve kontrol altyapısının kaynak koduna sahip olmanın, Aşil Kalkanı bünyesinde işbirliği yapan silah ve silah sistemlerinin tamamının kaynak koduna sahip olmak anlamına gelmediğini belirten Fenekos, bugüne kadar kamuoyuna açıklanan veriler ışığında İsrail'den satın alınacak SPYDER, BARAK MX ve Davud Sapanı sistemlerinin kritik dahili işlevlerine ait bir kaynak kodunun Yunanistan'a verildiğine dair bir bilgi olmadığını ifade etti.

#4
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Kritik bir silah sisteminde bağımlılık maliyetinin de hesaplanması gerektiğini vurgulayan Fenekos, bu maliyetin kriz veya savaş dönemlerinde, anlaşmanın yapıldığı tarihte elde edilen maliyetten çok daha yüksek olacağına işaret etti.

#5
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Fenekos, bu nedenle Aşil Kalkanı'nın maliyetinin ne kadar olduğunu bilmenin yeterli olmadığını belirterek, "Yunanistan'ın tek başına tam olarak yapabileceğini, hangi değişimlerde üretici firmaya ihtiyaç duyulacağını, hangi bağlantıların üçüncü ülke onayı gerektirdiğini ve özellikle Davud Sapanı'nın hangi bağlantılarının öncesinde ABD'nin onayını gerektirdiğini bilmemiz gerekir." diye konuştu.

#6
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

İsrail ve Yunanistan arasında 31 Ağustos'ta Tel Aviv'de yaklaşık 3 milyar avro değerindeki "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması imzalanmıştı. "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından Barak MX sistemi dahil çok katmanlı hava savunma ağı kuracağı kaydedilmişti. Anlaşmanın, Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder sistemini ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtilmişti.

#7
Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer almıştı. Yunanistan'da muhalefetteki partiler ise anlaşmanın İsrail'e savunma alanındaki bağımlılığı artıracağını, Yunan vergi mükelleflerine mali yük getireceğini ve ülkenin bölgesel politikasını daha fazla İsrail'e bağlayacağını vurgulamıştı.

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Foto - Türkiye'ye karşı almak üzere oldukları 3 milyar avroluk silah başlarına bela oldu: Resmen dolandırıldılar

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İsrail ile imzalanan "Aşil Kalkanı" anlaşmasının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı Apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik." değerlendirmesinde bulunmuştu. Basında yayımlanan değerlendirmelerde de anlaşmanın maliyeti, İsrail'e teknolojik ve stratejik bağımlılık ile Atina'nın Orta Doğu'daki konumuna etkileri eleştirilmişti.

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Yorumlar

Adem

Beter olsunlar ...iki kefere birbirini halletsin....Rabbimde ikisini birden mahvetsin...amiin
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