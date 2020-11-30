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Dünya
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Türkiye'ye kadar uzanıyor! Yanı başımızda bulundu

2020-11-30 11:59:13
Türkiye'ye kadar uzanıyor! Yanı başımızda bulundu

Türkiye ile Suriye cephe hattında ortaya çıkan bir görüntü hain planları tek tek gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Suriye'nin kuzeyi Resulayn'deki görüntüleri Alkhabour sitesi paylaştı.

Suriye'nin kuzeyi Resulayn'deki görüntüleri Alkhabour sitesi paylaştı.

#2
Foto - Ortaya çıkan görüntülerde, gizli bir bölmenin olduğu anlaşılıyor. Gizli yer altı yolu YPG tarafından yapılmış.

Ortaya çıkan görüntülerde, gizli bir bölmenin olduğu anlaşılıyor. Gizli yer altı yolu YPG tarafından yapılmış.

#3
Foto - SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

SMO askerleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

#4
Foto - Arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tamamlayamadığı yeni bir tünel bulundu.

Arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tamamlayamadığı yeni bir tünel bulundu.

#5
Foto - Tünele, Rasulayn'da Türkiye sınırı yakınlarındaki bir evdeki gizli bölmeden giriliyor. Tünelin içerisinde birkaç farklı bölme yer alıyor.

Tünele, Rasulayn'da Türkiye sınırı yakınlarındaki bir evdeki gizli bölmeden giriliyor. Tünelin içerisinde birkaç farklı bölme yer alıyor.

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