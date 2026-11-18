"GAZZE'DE YAŞAYAN YÜZ BİNLERCE, MİLYONLARCA MASUM İNSAN VAR" Gazze'nin yerle bir edildiğini söyleyen Destici şöyle devam etti: "Bu yetmiyor, hala İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. En son Han Yunus kentindeki Nasr Hastanesini de vurdunuz. Yine onlarca çocuk, insan hayatını kaybetti, yine yüzlerce yaralı. Sadece bu zor mevsim şartlarında yıkık dökük binaların içerisinde ya da naylondan yapılmış çadırlarda sel afetinin içerisinde yaşam mücadelesi veren bir Gazze var. Gazze'de yaşayan yüz binlerce, milyonlarca masum insan var, Müslüman kardeşimiz var. Onun için onları asla unutmamalıyız. Onları hep hatırlamalıyız. Ve onların içine düştüğü bu durumdan çıkmaları noktasında da hem bireysel olarak hem camia olarak hem de ülke olarak elimizden gelen bütün gayreti de göstermeliyiz. Bireysel olarak yapılacak hiçbir yardıma ya da topluluk olarak yapılacak hiçbir yardıma katil İsrail yönetimi, terörist İsrail devleti izin vermiyor. Kendi sınırları içine sokmadığı gibi Mısır tarafında bulunan Refah Kapısı'ndan da geçişlerine izin vermiyor. O zaman burada geriye tek bir yol, tek bir çare kalıyor. O da uluslararası kuruluşların harekete geçirilmesidir."