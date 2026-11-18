"BALKANLAR'DA YÜZ BİNLERCE TÜRK SIRF MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN KATLEDİLMİŞLERDİR" Destici, İslam ülkelerine, İslam Birliği Teşkilatı'na ve Arap Birliği Teşkilatı'na çağrıda bulunarak, "Bugün sessiz kalınırsa yarın kendi ülkelerinin de aynı durumu yaşayacağını, kendi milletlerinin de aynı katliamlarla ve soykırımlarla karşı karşıya kalacağını hiç kimse unutmasın diyoruz. Ve bir kez daha Gazze'de hayatını kaybeden masum kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve orada bütün bu zor şartlarda yaşam mücadelesi veren, topraklarına ve ülkelerine sahip çıkan Filistinli kardeşlerimizin de Cenab-ı Hakk yar ve yardımcısı olsun diyorum" dedi. Türk milletinin tarihte büyük zaferler kazandığını ancak büyük acılar da yaşadığını aktaran Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu acıların en büyüklerinden birisi de yakın tarihimizde, 20. yüzyılda, 19. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar'da yaşanmıştır. Balkanlar'da yüzbinlerce Türk, sırf Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir. Milyonlarcası topraklarından, ülkelerinden, evlerinden zorla çıkarılmışlardır. Bu zulümlerden, bu katliamlardan en ağırları da Bulgaristan'da yaşanmıştır. Bulgaristan Türklüğü bütün bu zulümlere, katliamlara rağmen varlığını korumayı, muhafaza etmeyi bilmiştir. Zulümde, katliamlarda hayatını kaybeden Bulgaristan ve Balkan Türkü kardeşlerimizi de bir kere daha rahmetle ve dualarla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah diliyorum."