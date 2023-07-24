Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

İLK KEZ SERGİLENECEK! 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) YÖRÜK 4X4 Pikap'ı tanıtan şirket, IDEF 2023'te ise yeni bir YÖRÜK 4X4'ü ilk kez sergileyecek. YÖRÜK 4X4 Genişletilmiş Dingil Mesafesi (NMS EWB) yapılandırması konfigürasyonu, çeşitli operasyonel gereksinimler için gelişmiş alan ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlandı. Bu konfigürasyon daha uzun bir dingil mesafesi ile daha geniş iç bölme ve fazla taşıma kapasitesine imkan sağlıyor. Genişletilmiş alan, ek ekipman, personel veya belirli görevlere göre uyarlanmış özel modüllerin yerleştirilmesine izin veriyor. İç mekan, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Uzatılmış dingil mesafesi, aracın arazi yeteneklerini ve manevra kabiliyetini geliştirerek gelişmiş stabilite ve ağırlık dağılımı sağlıyor. YÖRÜK 4X4 Genişletilmiş Dingil Mesafesi yapılandırması ayrıca temel platformun zırhlı korumasını ve gelişmiş özelliklerini koruyarak yolcuların emniyetini ve güvenliğini üst seviyede tutuyor.