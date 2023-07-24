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Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

2023-07-24 20:12:01
Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

Savunma alanında birçok teknolojiye Türkiye, imza attı. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımlarına ilişkin dikkat çeken tekliflerde bulunuyorlar. YÖRÜK 4X4'ün yurt dışı ihracat başarısıyla gücüne güç katmaya devam ediyor.

#1
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

Yurt dışından Türkiye'ye teklif yağıyor! İlk kez sergilenecek Savunma alanında birçok teknolojiye imza atan Türkiye, YÖRÜK 4X4'ün yurt dışı ihracat başarısıyla gücüne güç katmaya devam ediyor. Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4'ün tasarımcısı uluslararası pazarda ilgi gören araç için şimdiden birçok ülkeden gelen test taleplerini değerlendirilmeye başladığını söyledi.

#2
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

Savunma sanayisinde atağa geçen Türkiye, YÖRÜK (NMS) 4X4 ile yurt dışından büyük ilgi ve talep almaya başladı. Yeni modelleriyle Türkiye'nin ihracattaki başarısına katkıda bulunan Türk zırhlısı ilk kez sergilenecek.

#3
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

TÜRKİYE ÜRETTİ! YURT DIŞINDAN TEKLİF YAĞIYOR! Türk savunma sanayisi bünyesinde üretilen zırhlı muharebe aracı YÖRÜK (NMS) 4X4, ihracatta yakaladığı başarıyı artırmak için gelişimini sürdürüyor. Nurol Makina tarafından geliştirilen ve ilk kez IDEF 2017'de tanıtılan YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, daha tasarım aşamasındayken ihracat başarısı yakalayıp geçen sürede uluslararası kullanıcı sayısını hızla artırdı. YÖRÜK 4x4, Türkiye'de ise ilk kez Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanıldı. Şirket, aynı zamanda kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda araç üzerinde geliştirmelere gitti, farklı modeller ortaya çıkardı.

#4
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

İLK KEZ SERGİLENECEK! 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) YÖRÜK 4X4 Pikap'ı tanıtan şirket, IDEF 2023'te ise yeni bir YÖRÜK 4X4'ü ilk kez sergileyecek. YÖRÜK 4X4 Genişletilmiş Dingil Mesafesi (NMS EWB) yapılandırması konfigürasyonu, çeşitli operasyonel gereksinimler için gelişmiş alan ve çok yönlülük sağlamak üzere tasarlandı. Bu konfigürasyon daha uzun bir dingil mesafesi ile daha geniş iç bölme ve fazla taşıma kapasitesine imkan sağlıyor. Genişletilmiş alan, ek ekipman, personel veya belirli görevlere göre uyarlanmış özel modüllerin yerleştirilmesine izin veriyor. İç mekan, farklı operasyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde özelleştirilebiliyor. Uzatılmış dingil mesafesi, aracın arazi yeteneklerini ve manevra kabiliyetini geliştirerek gelişmiş stabilite ve ağırlık dağılımı sağlıyor. YÖRÜK 4X4 Genişletilmiş Dingil Mesafesi yapılandırması ayrıca temel platformun zırhlı korumasını ve gelişmiş özelliklerini koruyarak yolcuların emniyetini ve güvenliğini üst seviyede tutuyor.

#5
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 daha da büyüdü: Görülmemiş teklifler geliyor

ULUSLARARASI PAZARDA YOĞUN İLGİ! Genel olarak bu yapılandırma, çok çeşitli endüstri ve sektörlerde çeşitli operasyonel gereksinimleri karşılamak için daha fazla esneklik, genişletilmiş iç alan özellikleri de sunuyor. Uzatılmış dingil mesafesiyle sağlanan genişlik sayesinde daha önce 7 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip YÖRÜK 4X4'te bu sayı 11 kişiye çıkacak. Nurol Makina, uluslararası pazarda ilgi gören araç için şimdiden birçok ülkeden gelen test taleplerini değerlendirmeye başladı.

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