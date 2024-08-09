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Ekonomi
7
Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

2024-08-09 00:11:01
Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Türkiye'nin en ünlü marketlerinden birisi olan BİM, önemli bir şirketle birleşme kararı aldı. İşte detaylar...

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#1
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), ortaklığın 0 hissedarı olduğu Emek Yatırım Proje Geliştirme Anonim Şirketi'nin kayıtlı değeri üzerinden devralınması suretiyle birleşmesine ilişkin açıklama yaptı.

#2
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Konu ile ilgili KAP açıklaması şöyle: "Yönetim Kurulu'muz 08.08.2024 tarihinde 0 bağlı ortaklığımız Emek Yatırım Proje Geliştirme Anonim Şirketi'nin kayıtlı değeri üzerinden devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi kararını almıştır.

#3
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Bu kapsamda; Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") birleşme müessesesini düzenleyen maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmalara başlanmasına, İşlemin TTK'nın 155/1(a) maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13. maddesi kapsamında kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde yapılmasına, İşlemin 31.12.2023 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,

#4
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

TTK'nın 155 ve 156. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) 13. maddesinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca; birleşme raporunun düzenlenmesinin, inceleme hakkının sağlanmasının, birleşme sözleşmesinin genel kurula sunulmasının ve uzman kuruluş görüşünün alınmasının gerek olmadığına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve ilgili Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına,

#5
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesinin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, izin alınması gereken bir hususun mevcut olmadığına, Birleşme İşlemi kapsamında, Şirketimiz tarafından tanzim ve imza edilerek tüm ilgili resmi kurum ve kuruluşlara verilecek olan belgelerin, dilekçelerin tanzimi ve imzalanması hususunda Şirket'imizin belirlediği kişilerin temsile yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

#6
Foto - Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında birleşme işlemine ilişkin çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır."

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