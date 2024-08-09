Türkiye'ye ilan edildi! BİM ünlü şirketle birleşme kararı aldı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan birleşme sözleşmesinin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, izin alınması gereken bir hususun mevcut olmadığına, Birleşme İşlemi kapsamında, Şirketimiz tarafından tanzim ve imza edilerek tüm ilgili resmi kurum ve kuruluşlara verilecek olan belgelerin, dilekçelerin tanzimi ve imzalanması hususunda Şirket'imizin belirlediği kişilerin temsile yetkili kılınmasına karar verilmiştir.