Alman silah şirketine insanlık dersi: Berlin’de dikkat çeken sloganlar
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelen vicdan sahibi aktivistler, İsrail’in soykırım ordusuna mühimmat üreten silah devi Rheinmetall’i hedef aldı. ‘Soykırımdan kar sağlanmaz’ diyen eylemciler, kendilerini fabrikanın girişine yapıştırarak üretimi durdurma çağrısı yaptı. Katil İsrail’in Filistin, Lübnan ve İran’daki saldırılarına silah taşıyan bu "suç ortaklığına" karşı Berlin sokakları "Özgür Filistin" sloganlarıyla inledi.