  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman silah şirketine insanlık dersi: Berlin’de dikkat çeken sloganlar Van’da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 5 zehir taciri yakalandı! Eminevim'den kültür ve sanata önemli destek: 'Bir Adam Yaratmak' Beyazperde'de... FED’in kararı sonrası yön değişimi Altında ibre tersine döndü O projeyle ilgili büyük haberi verdi... Serdar Ali Çelikler'den Osimhen bombası HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu’ndan İsrail'in korsanlığına tepki: İnsanlık vicdanı soykırımcıları alaşağı edecektir Yunanistan en büyük müttefikini kazıklamaya kalktı: Bitik savaş tanklarını verme planı reddedildi Siyonist İsrail vahşeti durmuyor: Gazze’de can kaybı 72 bin 601'e ulaştı
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Alman silah şirketine insanlık dersi: Berlin’de dikkat çeken sloganlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman silah şirketine insanlık dersi: Berlin’de dikkat çeken sloganlar

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya gelen vicdan sahibi aktivistler, İsrail’in soykırım ordusuna mühimmat üreten silah devi Rheinmetall’i hedef aldı. ‘Soykırımdan kar sağlanmaz’ diyen eylemciler, kendilerini fabrikanın girişine yapıştırarak üretimi durdurma çağrısı yaptı. Katil İsrail’in Filistin, Lübnan ve İran’daki saldırılarına silah taşıyan bu "suç ortaklığına" karşı Berlin sokakları "Özgür Filistin" sloganlarıyla inledi.

#1
Berlin, terör devleti İsrail’in Gazze ve çevre ülkelerde yürüttüğü katliamlara lojistik destek sağlayan Alman silah şirketi Rheinmetall’e karşı tarihi bir protestoya sahne oldu.

#2
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’i destekleyen aktivistler, İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketini protesto etti. "Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" (Peacefully Against Genocide) grubu üyesi aktivistler, Wedding semtindeki Rheinmetall tesisinin önünde oturma eylemi yaptı.

#3
Tesisin girişinde ellerini yere yapıştıran aktivistler, bir süre tesise araçların giriş ve çıkışını engelledi. "Soykırımdan kar sağlanmaz" pankartı açan ve Filistin, İran ve Lübnan'daki yıkımı gösteren fotoğraflar taşıyan aktivistler, "Rheinmetall finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin’e özgürlük" ve "Rheinmetall Berlin’den çık" sloganları attı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, aktivistlerin yere yapıştırdığı ellerini özel çözücülerle ayırdı ve eylemcileri gözaltına aldı.

#4
Grubun yaptığı yazılı açıklamada, Rheinmetall şirketinin, halihazırda İsrail için mühimmat ürettiği ve Berlin’deki tesisinde yıl ortasında üretime başlayacağı belirtildi.

#5
Açıklamada, Berlin'deki tesiste büyük kalibreli silahlar için mühimmat üretileceği, bunların İsrail’e gönderileceği ve böylelikle bu silahlarla Filistin’deki soykırıma ve İran ile Lübnan’a yönelik saldırıların mümkün olacağı ifade edildi.

#6
Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyelerinden Bedia Özakyol, üç çocuk annesi olduğunu belirterek, "İsrail soykırım ordusu tarafından katledilen ve hala katledilmekte olan on binlerce çocuğun öldüğünü görmek kalbimi parçalıyor. Çocukluklarını yaşayamadılar, hayallerini gerçekleştiremediler." ifadelerini kullandı.

#7
Çocukların öldürüleceği silahların kısmen Berlin Wedding’deki tesiste üretileceğine aktaran Özakyol, bu fabrikayı durdurmak için şimdi birlik içinde ve kararlı direnişe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

#8
Grubun Sözcüsü Laila Fuisz de Rheinmetall şirketi ve Almanya’nın, Filistin'deki soykırıma ve İsrail ile ABD'nin uluslararası hukuku ihlal eden Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarında "suç ortağı" olduğuna dikkati çekti.

#9
İsrail ordusunun bugün Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelerde bulunan insanlara uluslararası sularda saldırdığını hatırlatan Fuisz, "Alman silah ve parasının İsrail’in suçlarını mümkün kılmasına, dünyanın her yerinde sivilleri öldürmesine ve ülkeleri yok etmesine seyirci kalmaya hazır değiliz." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23