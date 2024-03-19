Türkiye'ye ihracat darbesi! Zarar büyük, 'sabotaj mı?' sorusunu akıllara getirdi

Evyapport, 2003 yılında Evyap Grubu’nun ihtiyacı olan ham maddenin depolanması ve sevkiyatı gibi lojistik süreçlere destek amacıyla kurulmuştu. Günümüzde, 1.171 metrelik yanaşma yeri, minimum 18,5 metre su derinliği ile süper post panamax gemilerinin yanaşmasına imkân sağlayabilen Evyapport, yıllık 855.000 TEU konteyner, 1.120.000 ton sıvı yük, 500.000 ton genel yük elleçleme kapasitesine sahip. Limanda 2023 yılında 600 bin TEU’nun üzerinde konteyner elleçlendiği açıklanmıştı. Geçen yıl Türkiye limanlarında elleçlenen toplam konteyner miktarı ise yaklaşık 12 milyon TEU olmuştu. Öte yandan DP World (BAE) ve Evyap Grubu (Türkiye), geçen yıl DP World Yarımca Limanı ile Evyapport arasında stratejik sermaye ortaklığı kurulması konusunda anlaşma imzalamıştı. Verimliliği artırmayı amaçlayan bu işbirliğine yönelik anlaşma sürecinin tamamlanmasıyla DP World, Evyap Limanı’nın yüzde 58’ine, Evyap Grubu ise, DP World Yarımca’nın yüzde 42’sine sahip olacak. Yeni işletme, DP World Evyap olarak adlandırılacak.