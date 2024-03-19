Türkiye'ye ihracat darbesi! Zarar büyük, 'sabotaj mı?' sorusunu akıllara getirdi

Evyapport’taki gemi kazasının tam olarak neden kaynaklandığına yönelik araştırmalar sürerken, bu konuda konusunda farklı iddialar söz konusu. Evyap’ın karşısındaki demirleme alanının çok yoğun olduğu, bu nedenle gemi kaptanına hemen manevra yapıp limana yönelmesi talimatı verildiği sektörden edindiğimiz iddialardan biri. Demirleme alanında yer bulamayan geminin gerekli menevrayı yapacak koşulunun olmadığı belirtiliyor. Bölgede iki liman arasında gerekli sayıda demirleme alanı bulunmadığı öne sürülüyor. Geminin limana yanaşmadan önce hızını gerektiği kadar düşüremediği de iddialar arasında. Diğer yandan geminin yanaşmasında bir pilotaj hatası olup olmadığı da araştırılıyor. Bazıları ise limandaki vinçlerin kıyıya bu kadar yakın olmaması, daha geride durması gerektiğini savunuyor. Gemide teknik bir arıza olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.