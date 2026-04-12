Türkiye'ye gündeme oturan teklif: 1 litre su verin, size 1 litre petrol verelim

Konunun vahametini ve bölgesel savaş dinamikleriyle olan ilişkisini değerlendiren İranlı bir yetkili, süreci şu sözlerle aktardı: "Orta Doğu'da giderek yayılan savaş atmosferi ve dış tehditler tüm odağımızı ve kaynaklarımızı tüketiyor. Ancak şu an asıl beka sorunumuz sınırlarımızdaki askeri hareketlilik değil, evlerimizde akmayan sudur. Meşhed'deki altyapı çökmek üzere ve içerideki kuraklık, dışarıdaki herhangi bir savaştan çok daha yıkıcı bir tehlike barındırıyor. Halkı susuzluktan kırılan bir ülkenin hiçbir cephede savaşma veya ayakta kalma şansı yoktur."