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Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

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Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te yüzde 25,2 arttı! 300 binden fazla yabancı nüfus, en çok o ülkeden...

#1
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'ye göç edenlerin sayısı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak, 393 bin 829 kişi oldu.Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.En fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü.Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı, yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı.

#2
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Bunların yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklu nüfus olarak belirlendi.

#3
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2024'e göre yüzde 5 azalarak, 403 bin 216 olarak kayıtlara geçti. Bu nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlardan oluştu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklu olduğu görüldü.

#4
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'ye 2025'te göç edenler yaş grubuna göre incelendiğinde, ilk sırada yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.

#5
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,5 ile 20-24 ve yüzde 12 ile 30-34 yaş grubu takip etti. Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 9,1 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 3,1 ile İzmir ve yüzde 2,9 ile Bursa takip etti.

#6
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,4 ile İstanbul en fazla göç veren il olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u yüzde 8,7 ile Ankara, yüzde 6,5 ile Antalya, yüzde 4,3 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir izledi. Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı, yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Bu ülkeyi yüzde 8,3 ile Azerbaycan, yüzde 6,9 ile Özbekistan, yüzde 6,1 ile Mısır ve yüzde 5,8 ile Afganistan vatandaşları takip etti.

#7
Foto - Türkiye’ye göç edenlerin sayısı geçen yıl yüzde 25 arttı! En çok göç alınan ülke herkesi ters köşe yaptı

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu yüzde 11,2 ile Afganistan, yüzde 7,6 ile Rusya Federasyonu, yüzde 6,3 ile İran ve yüzde 5,7 ile Türkmenistan vatandaşları izledi.

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