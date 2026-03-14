Ekonomi
Türkiye’ye faturası ağır olabilir ama, beklenmedik gelişme Putin’e bayram ettirdi: Kasası dolup taşıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel enerji piyasalarında yaşanan deprem, dengeleri kökten değiştirirken, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş Rusya bütçesine milyarlarca dolarlık beklenmedik bir kaynak sağladı. Financial Times’ın analizine göre, küresel petrol arzının yüzde 20’sinin kesintiye uğramasıyla birim fiyatların tavan yapması, Rusya’ya yaklaşık 1,3 ila 1,9 milyar dolar arasında ek vergi geliri kazandırdı.

Bu tablo, özellikle enerjide dışa bağımlı olan Türkiye için dikkatle yönetilmesi gereken yeni bir dönemin işaretlerini taşıyor.

Petrol fiyatlarının Hürmüz kaynaklı bu tırmanışı, Ankara’nın enerji maliyetlerini doğrudan etkileyerek enflasyon üzerindeki baskıyı artırma potansiyeli taşıyor. Türkiye bir yandan Rusya ile olan enerji iş birliğini stratejik bir dengede tutmaya çalışırken, diğer yandan boğazlardaki krizin tedarik zincirlerinde yarattığı aksamaları minimize etmek için alternatif rotalara yöneliyor.

Uzmanlar, Rusya’nın artan petrol gelirleriyle mali gücünü pekiştirmesinin, bölgedeki jeopolitik oyun kuruculuğunu da güçlendirebileceğine dikkat çekiyor. Ankara ise bir yandan Rus petrolüne olan talebin artmasıyla birlikte oluşan arz krizini yönetmeye çalışırken, diğer yandan Karadeniz ve Akdeniz hattındaki enerji güvenliğini önceliklendiriyor.

Türkiye’nin bu krizde "denge siyaseti" güderek hem enerji tedarik güvenliğini garanti altına alması hem de maliyet artışlarını sanayi ve vatandaş üzerindeki yükü hafifleterek dengelemesi kritik önem arz ediyor.

Güney Doğulu

BU DA SIYONISTLERİN BİR OYUNU. UKRAYNA O PETROL GEMİLERİNİ VURABİLİR. HAZIRLIKLI OLMALI. OLAN KARADENIZ'E OLACAK. 3.DÜNYA SAVAŞI TIRMANACAK.
