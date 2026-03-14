Türkiye’ye faturası ağır olabilir ama, beklenmedik gelişme Putin’e bayram ettirdi: Kasası dolup taşıyor
Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla küresel enerji piyasalarında yaşanan deprem, dengeleri kökten değiştirirken, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş Rusya bütçesine milyarlarca dolarlık beklenmedik bir kaynak sağladı. Financial Times’ın analizine göre, küresel petrol arzının yüzde 20’sinin kesintiye uğramasıyla birim fiyatların tavan yapması, Rusya’ya yaklaşık 1,3 ila 1,9 milyar dolar arasında ek vergi geliri kazandırdı.