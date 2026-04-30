  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni KGM (SsangYong) Musso Grand Türkiye'de! Fiyatı ve özellikleri açıklandı Türkiye'yi etkileyecek iflas: '23 harika yılın ardından kapılarımızı kapatma kararı aldık' diyerek duyurdular Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif Arsız Ugandalı generalden Türkiye'ye yeni tehdit: Lumbuye'yi bize teslim edin yoksa savaşacağız Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kaan'ın gizli silahı ilk kez açıklandı Ve Fransa vatandaşlarına çağrı yaptı: Acilen ülkeyi terk edin! Ülkeyi terk etmeye başladılar! 
Dünya
10
Yeniakit Publisher
Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antarktika'nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Antarktika Denizi'nin 1300 metre altında büyük bir keşfe imza atıldı. Yeni keşif sıcak bir dünyanın kapısını araladı. İşte detaylar...

#1
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Antarktika’nın buzla kaplı yüzeyinin çok altında, bugüne kadar doğrudan gözlemlenememiş bambaşka bir dünyanın kapıları aralandı. Güney Kutbu çevresindeki Antarktika Okyanusu’nun yaklaşık 1300 metre derinliğinde yapılan yeni bir keşif, bilim insanlarının uzun süredir yalnızca teorik olarak bildiği bir ekosistemi ilk kez ayrıntılı biçimde incelemesini sağladı.

#2
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Keşif, Kore Kutup Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü. Araştırma ekibi, Jangbogo İstasyonu’ndan yaklaşık 1200 kilometre uzaklıkta bulunan okyanus ortası sırt bölgesine ulaşarak buzları yarabilen Araon ile önemli bir görevi tamamladı. Ekip, insansız bir denizaltı yardımıyla hidrotermal bacaları doğrudan gözlemlemeyi başardı ve bu çalışmayı “dünya çapında bir ilk” olarak tanımladı.

#3
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Antarktika’nın derinlikleri, şimdiye kadar erişilmesi en zor bölgelerden biri olarak kabul ediliyordu. Araştırmacılar uzun süre boyunca deniz tabanını doğrudan görememiş, yalnızca uzaktan alınan örneklerle çıkarım yapmak zorunda kalmıştı.

#4
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Bu yeni görev sayesinde hidrotermal bacaların konumu, yapısı ve çevresindeki yaşam ilk kez yerinde incelenebildi. Bu gelişmenin, bölgeye yönelik bilimsel çalışmalara önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

#5
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Yüzeyde eksi derecelerde seyreden donmuş ve durağan bir ortam hâkimken, derinlerde tamamen zıt koşullar bulunuyor. Okyanus tabanındaki çatlaklardan çıkan hidrotermal sıvılar, 300 derecenin üzerindeki sıcaklıklara ulaşmasına rağmen yüksek basınç nedeniyle kaynamadan sıvı halde kalabiliyor.

#6
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Bu sıvılar; demir, bakır ve çinko gibi metallerin yanı sıra hidrojen sülfür ve metan içererek çevresinde benzersiz bir kimyasal ortam oluşturuyor.

#7
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Güneş ışığının ulaşmadığı bu karanlık dünyada yaşam ise fotosentez yerine kemosenteze dayanıyor. Mikroorganizmalar, bacalardan çıkan kimyasalları enerjiye dönüştürerek besin üretirken, daha büyük canlılar da bu mikroorganizmalarla simbiyotik ilişkiler kurarak hayatta kalıyor. Böylece yüzeydeki yaşamdan tamamen farklı bir ekosistem ortaya çıkıyor.

#8
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Araştırma ekibi, keşif sırasında dikkat çekici miktarda veri ve örnek topladı. Daha önce 2017 yılında su altı kameralarıyla bölgede yaşam izlerine rastlayan ekip, son çalışmalarında yaklaşık 350 kilogram mineral örneği elde etti. Ayrıca robotik kollarla donatılmış denizaltı sayesinde süngerler, derisi dikenliler ve cnidarianlar dahil olmak üzere 12 farklı derin deniz canlısı toplandı.

#9
Foto - Antarktika’nın 1300 metre altında bulundu: Dünyayı şoka sokan keşif

Bilim insanları, elde edilen bazı örneklerin daha önce tanımlanmamış türlere ait olabileceğini düşünüyor. Bu organizmaların aşırı koşullara uyum sağlayarak geliştirdiği biyolojik özelliklerin, yeni ekolojik ve evrimsel süreçlerin anlaşılmasına katkı sunabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık
Gündem

Londralı ev sahipleri İngiltere’yi kızdırdı: Sadece Müslümanlara kiralık

Genellikle İslam düşmanlığını konu alan haberler yaptığımız İngiltere’den bu defa bizi de şaşırtan bir haber geldi. İngiliz Telegraph gazete..
Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
Gündem

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni konut müjdesi: Eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın gözü aydın olsun, yeni yuvalarında güle güle otursunla..
Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te
Gündem

Tayyip Erdoğan mı yaktı utanmazlar? Mine'nin gerçek yüzü ortaya çıktı sıra Cumhuriyet'te

Cumhuriyet'te köşe karalayan Mine Kırıkkanat'ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "kılıç artığı" sözlerini değerlendir..
İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!
Gündem

İstanbul’da dehşet! Küfürlü konuşan gençler, kendilerini uyaran okul polisine saldırdı! Silahını çeken polis berberi vurdu!

İstanbul Kağıthane’de bir okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gençler, kendilerini uyaran polis memuru H.Ç.’..
İzmir'den acı haber: 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var
Gündem

İzmir'den acı haber: 1 polis şehit oldu, 2 kişi öldü! Çok sayıda yaralı var

Günün en acı haberi İzmir'den geldi. Bornova ilçesinde tırın, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 9 araca çarptığı kazada 2 kişi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23