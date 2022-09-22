Türkiye’ye düşman teröriste dost! Sözde mülteci kampında alçak görüntüler

Yunanistan’ın bazı güçler tarafından oyuncak haline getirildiğini belirten Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “Şu günlerde, aynı tarihte birkaç kere yaşandığı gibi yine bazı güçlerin oyuncağı haline gelen ve Yunanlılar adına ne üzücüdür ki ülke topraklarının tamamını Amerika’ya peşkeş çeken Yunanistan; büyük bir gaflet, kıskançlık, kabullenememe ve düşmanlık ile Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerini destekliyor ve onlara sınırları içerisinde kucak açmaya devam ediyor. Lavrion adındaki köy yerleşimi, Atina’nın güneydoğusunda ve Atina’ya yaklaşık 1 saat uzaklıktadır. Yunan devleti tarafından sözde mülteci kampı olarak nitelendirilen Lavrion, terör örgütleri PKK/YPG, DHKP-C, MLKP ve FETÖ tarafından karargah ve kamp olarak kullanılmaktadır. Bu terör kampının varlığı aslında yeni bir vaka da değildir. 1985 yılından beri faaliyette olan kamp, PKK terör örgütünün en eski karargahlarından biridir. Atina yönetimi, Türk devletinin kampın kapanması için yaptığı birçok girişimin herhangi birine olumlu bir yanıt vermemiştir. Her defasında büyük bir utanmazlıkla kampın mültecilere hizmet verdiğini belirterek, teröristlerle ilgili olmadığını söylemiştir” dedi.