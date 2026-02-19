Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Almanların ünlü teknik direktörü Joachim Löw, Freiburg'da bir kitapçı açılışına katıldı.
Löw, tarihçi Şükrü Hanioğlu’nun “Atatürk: Entelektüel Biyografi” adlı eserini satın aldı.
Kitabı defalarca kameralara gösteren Löw, kestiği pozlarla gündem oldu.
Zira sosyal medya kullanıcıları, mütevazı şekilde alışveriş yapmak yerine, aldığı kitabı defalarca insanlara gösterip bir şeyi kanıtlamaya çalışır gibi tavır takınan Alman teknik direktöre anlam veremediler.
Löw poz keserken, "Bu kitabı tercih ettim çünkü bir dönem Türkiye'de yaşadım ve tarihlerine dair çok fazla şey öğrendim" dedi.
Bu yorum da Löw'ün, Tedesco sonrası Fenerbahçe'yi isteyip istemediği sorusunu akıllara getirdi. Zira Ali Koç iki kez Löw'ün kapısını çalmış, onu yeniden takımın başına getirtmek istemişti. Spor medyasının aktardığına göre Koç, teknik direktör olarak Löw'ü, sportif direktör olarak Arsene Wenger'i istiyordu.
Fenerbahçe taraftarları ise Löw'ün iğrenç hareketlerini bildikleri için Alman teknik direktörü takımın başında görmek istemediklerini söylemiş ve sosyal medyada kampanya başlatmışlardı.
