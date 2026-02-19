  • İSTANBUL
Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Almanların ünlü teknik direktörü Joachim Löw, Freiburg'da bir kitapçı açılışına katıldı.

1
#1
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Löw, tarihçi Şükrü Hanioğlu’nun “Atatürk: Entelektüel Biyografi” adlı eserini satın aldı.

#2
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Kitabı defalarca kameralara gösteren Löw, kestiği pozlarla gündem oldu.

#3
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Zira sosyal medya kullanıcıları, mütevazı şekilde alışveriş yapmak yerine, aldığı kitabı defalarca insanlara gösterip bir şeyi kanıtlamaya çalışır gibi tavır takınan Alman teknik direktöre anlam veremediler.

#4
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Löw poz keserken, "Bu kitabı tercih ettim çünkü bir dönem Türkiye'de yaşadım ve tarihlerine dair çok fazla şey öğrendim" dedi.

#5
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Bu yorum da Löw'ün, Tedesco sonrası Fenerbahçe'yi isteyip istemediği sorusunu akıllara getirdi. Zira Ali Koç iki kez Löw'ün kapısını çalmış, onu yeniden takımın başına getirtmek istemişti. Spor medyasının aktardığına göre Koç, teknik direktör olarak Löw'ü, sportif direktör olarak Arsene Wenger'i istiyordu.

#6
Foto - Türkiye’ye dönmek mi istiyor? Mide bulandıran hareketleriyle tanınan Löw’den ‘Mustafa Kemal’ edebiyatı

Fenerbahçe taraftarları ise Löw'ün iğrenç hareketlerini bildikleri için Alman teknik direktörü takımın başında görmek istemediklerini söylemiş ve sosyal medyada kampanya başlatmışlardı.

