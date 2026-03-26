Katar'la iş yapıyorlardı! Olmayacak şey oldu, ünlü holding konkordato ilan etti

Tek Referans’ta Sinan Doğan’ın haberine göre; iş insanı Barış Özdemir ile ortakları İlker Zeytindalı, İsmail Tur, Melih Kahraman; İzmir Güzelbahçe merkezli Özdemir Holding Anonim Şirketi, Holdingin şirketleri Dream Home International İnşaat Sunrise Group İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Orne Mobilya Dekorasyan İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Byey Bey İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve D And D Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato talebiyle İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etti. Grup, şirketleri ve ortaklarına 17 Mart 2026 tarihli mahkemede 3 ay süre ile geçici mühlet kararında bulundu.