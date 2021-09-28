Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski, Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron ve Fransız First Lady Brigitte Macron'la bir araya geldi. İki günlük resmi ziyaret sırasında Yunan resmi televizyonu ERT'ye açıklama yapan Başbakan Miçotakis, Doğu Akdeniz'de sakin bir sonbahar beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Miçotakis, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye’nin anladığına inanıyorum" dedi. Yunan Başbakan "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullansa da, Salı günü sabah erken saatlerinde Paris ve Atina arasında varılan yeni anlaşma dünyaya duyuruldu.