Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar

Nautical Geo gemisinin durdurulması üzerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet eden Yunanistan, New York'ta gerçekleşen olağanüstü buluşmada AB bakanlarına bir harita sunmuştu. To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki BM zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.