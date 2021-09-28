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Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar

2021-09-28 14:55:23
Türkiye’ye çok yaklaştı! 3 km’lik mesafeden şok görüntü… Kaşınıyorlar

Kaş ve Meis arasında yalnızca üç kilometre mesafe bulunuyor. Tehlikeli gelişme!

#1
Foto - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski, Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron ve Fransız First Lady Brigitte Macron'la bir araya geldi. İki günlük resmi ziyaret sırasında Yunan resmi televizyonu ERT'ye açıklama yapan Başbakan Miçotakis, Doğu Akdeniz'de sakin bir sonbahar beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Miçotakis,

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve eşi Mareva Grabowski, Fransa'nın başkenti Paris'te Emmanuel Macron ve Fransız First Lady Brigitte Macron'la bir araya geldi. İki günlük resmi ziyaret sırasında Yunan resmi televizyonu ERT'ye açıklama yapan Başbakan Miçotakis, Doğu Akdeniz'de sakin bir sonbahar beklentisi içerisinde olduğunu söyledi. Miçotakis, "Sakin bir yaz geçireceğimizi öngörmüştüm, neden sakin bir sonbahar, sakin bir güz de geçirmeyelim? Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sonuçta kimseye faydası olmayacağını Türkiye’nin anladığına inanıyorum" dedi. Yunan Başbakan "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullansa da, Salı günü sabah erken saatlerinde Paris ve Atina arasında varılan yeni anlaşma dünyaya duyuruldu.

#2
Foto - Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin imza attığı görüntüleri televizyon görüntüleriyle ekrana getirdi. Hemen ardından Yunanistan ve Fransa arasında üç yeni savaş gemisi alımı için anlaşmaya varıldığını 'son dakika' koduyla geçti. Anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Macron, saldırı ve ihlallere karşı Yunanistan'la işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Reuters haber ajansı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Savunma Bakanı Florence Parly'nin imza attığı görüntüleri televizyon görüntüleriyle ekrana getirdi. Hemen ardından Yunanistan ve Fransa arasında üç yeni savaş gemisi alımı için anlaşmaya varıldığını 'son dakika' koduyla geçti. Anlaşmanın iki ülkenin egemenliğini güçlendireceğini kaydeden Macron, saldırı ve ihlallere karşı Yunanistan'la işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

#3
Foto - Doğu Akdeniz krizinde en büyük desteği Fransa ve ABD'den gören Yunanistan, Paris yönetiminden altısı yeni 18 rafale jeti satın aldı. Jetlerden ilki bu yaz Atina'ya teslim edildi.

Doğu Akdeniz krizinde en büyük desteği Fransa ve ABD'den gören Yunanistan, Paris yönetiminden altısı yeni 18 rafale jeti satın aldı. Jetlerden ilki bu yaz Atina'ya teslim edildi.

#4
Foto - Donanmaya yeni savaş gemileri almayı ve modernize etmeyi uzun süredir planlayan Yunanistan'ın birçok ülkeden teklif aldığı, yerel medyaya yansımıştı. Fransız savaş gemilerini seçtiğini basın toplantısında açıklayan Kiryakos Miçotakis, üç Belharra fırkateynini kapsayan anlaşmaya bir adet daha ekleme ihtamilinin bulunduğunu söyledi.

Donanmaya yeni savaş gemileri almayı ve modernize etmeyi uzun süredir planlayan Yunanistan'ın birçok ülkeden teklif aldığı, yerel medyaya yansımıştı. Fransız savaş gemilerini seçtiğini basın toplantısında açıklayan Kiryakos Miçotakis, üç Belharra fırkateynini kapsayan anlaşmaya bir adet daha ekleme ihtamilinin bulunduğunu söyledi.

#5
Foto - DENİZALTI MEİS ETRAFINDA - Kathimerini gazetesi, Yunanistan'a en büyük askeri desteği veren ve kalıcı üsler kurmaya hazırlanan ABD'nin söz konusu anlaşmaya dair bilgilendirildiğini özel haberiyle okuyucularına aktardı.

DENİZALTI MEİS ETRAFINDA - Kathimerini gazetesi, Yunanistan'a en büyük askeri desteği veren ve kalıcı üsler kurmaya hazırlanan ABD'nin söz konusu anlaşmaya dair bilgilendirildiğini özel haberiyle okuyucularına aktardı.

#6
Foto - Yunan medyası ayrıca, Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nın etrafında seyreden Papanikolis sınıfı bir denizaltının fotoğraflarını 'Savunma ve caydırıcılık her yerde' cümlesiyle paylaştı. Kaş ve Meis arasında yalnızca üç kilometre mesafe bulunuyor.

Yunan medyası ayrıca, Kaş'ın hemen karşısında yer alan Meis Adası'nın etrafında seyreden Papanikolis sınıfı bir denizaltının fotoğraflarını 'Savunma ve caydırıcılık her yerde' cümlesiyle paylaştı. Kaş ve Meis arasında yalnızca üç kilometre mesafe bulunuyor.

#7
Foto - İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülkenin Fransa olduğu, hafta sonu Yunan medyasında manşetten verilmişti. Kathimerini gazetesi, Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Nautical Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediğini manşet haberiyle duyurdu. Kathimerini'ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası'nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti.

İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülkenin Fransa olduğu, hafta sonu Yunan medyasında manşetten verilmişti. Kathimerini gazetesi, Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Nautical Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediğini manşet haberiyle duyurdu. Kathimerini'ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası'nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti.

#8
Foto - Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkeler ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti.

Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkeler ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti.

#9
Foto - Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti.

Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti.

#10
Foto - Nautical Geo gemisinin durdurulması üzerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet eden Yunanistan, New York'ta gerçekleşen olağanüstü buluşmada AB bakanlarına bir harita sunmuştu. To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki BM zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.

Nautical Geo gemisinin durdurulması üzerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) şikayet eden Yunanistan, New York'ta gerçekleşen olağanüstü buluşmada AB bakanlarına bir harita sunmuştu. To Vima gazetesinin haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias New York'taki BM zirvesinde AB'li mevkidaşlarıyla olağanüstü bir görüşme gerçekleştirdi.

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