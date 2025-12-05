Haber Merkezi Giriş Tarihi: Türkiye'nin geleceğini şekillendiren I-Tech Robotik yerli teknoloji: hayvancılıkta otomasyonu artırıyor
Tarım Teknolojileri Kümelenmesi çatısı altında bulunan I-Tech Robotik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Alakuş, yerli teknolojiyle hayvancılıkta sağlanan otomasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Alakuş şirkete ilişkin, "Ürettiğimiz robotlar, hayvancılık alanında kullanılıyor ve çiftçilerin operasyonel yükünü hafifletiyor. Yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma gibi ileri teknoloji ürünlerini Türkiye'de kendi fabrikalarımızda üretiyoruz." ifadelerini kullandı.