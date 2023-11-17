Türkiye'ye çok kötü haber! 2030 yılında maalesef azalacak, herkesin elini taşın altına koyması gerekecek

Bakan Yumaklı konuşmasını, “Bu çalışmalar devam ederken diğer yandan belediyelerimizin su kayıplarını azaltmalarını, gri su, yağmur suyu, arıtılmış atık su gibi alternatif su kaynaklarını kullanmalarını, çiftçilerimizin ürünlerini modern sulama sistemleriyle buharlaşmanın az olduğu saatlerde sulamalarını, sanayicilerimizin su verimli teknik ve teknolojilerini kullanmalarını ve vatandaşlarımızın ise günlük su kullanım alışkanlıklarında daha hassas olmalarını bekliyoruz. Artık harekete geçmenin zamanıdır. Risk afete dönüşmeden hep birlikte yönetelim. Bu seferberlikte 'bir damla da sen ol' diyoruz. Herkesi su kaynaklarımız için ortak kaygıda ve katkıda buluşmaya, suyumuz ve geleceğimiz için el ele vermeye davet ediyorum” ifadeleriyle sonlandırdı.