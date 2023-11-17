Türkiye'ye çok kötü haber! 2030 yılında maalesef azalacak, herkesin elini taşın altına koyması gerekecek

Su sorununun toplumsal bir mesele ve tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Bakan Yumaklı, bakanlık olarak bu sorunun çözümüyle ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. Yumaklı, “Geleceğimiz için toplumsal mutabakatla bu tehditleri krize dönüşmeden yönetebiliriz. Bu hepimiz için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede 31 Ocak 2023’te Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 'su verimliliği seferberliği'ni başlattık. Maalesef 6 gün sonra asrın felaketini yaşadık ve çalışmalarımızı bir müddet ertelemek durumunda kaldık.