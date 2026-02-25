Türkiye'ye büyük müjde: 5 saatlik yol 2 saate düşecek

“Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde, düşman gemilerinin gölgesinde, liman işçilerimiz, kayıkçılarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız bir milletin umudunu sırtlarında taşımışlardır. Trabzon Limanı, sadece bir lojistik merkez değil, bağımsızlık ateşinin harlandığı bir ocak haline gelmiştir. Trabzon Kayıkçılar Loncası’nın yiğit insanları, yokluk içinde varlık göstererek Anadolu’nun direnişine hayat vermiştir. Ve bildiğiniz üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te Trabzon’a gelişinde ‘Trabzon, fedakârlığın adıdır’ diyerek ifade ettiği bu eşsiz ruh, 11 Şubat 1924’te TBMM tarafından Trabzon Kayıkçılar Loncası’na İstiklal Madalyası verilmesini kararlaştırmıştı. Ve şükürler olsun ki, geçen sene, 101 yıl sonra bu vefa borcu ödenmiş, İstiklal Madalyası ve beratı Trabzon’umuza resmen takdim edilmiştir. TBMM’de, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Trabzon’umuzun değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu tören, Trabzon’un Millî Mücadele’deki kahramanlıklarının bir kez daha taçlanmasıydı.”