Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Anlaşmanın Irak Su Kaynakları Bakanlığına herhangi bir mali yükümlülük getirmediğini vurgulayan Timimi, işbirliğinin özellikle su kaynaklarının izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi alanlarında şirketin teknik deneyiminden yararlanılmasını kapsadığını kaydetti. Anlaşma kapsamında yüzey ve yer altı sularının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik entegre bir sistem geliştirilmesini planladıklarını belirten Timimi, ''Verilerin toplanması ve yönetilmesi ile su kullanım ve tüketim noktalarının izlenmesinin yanında analizine yönelik programların hazırlanmasının planlıyoruz.'' ifadesini kullandı.