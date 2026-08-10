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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Türkiye'ye su karşılığında petrol teklifinde bulunan komşuda flaş bir gelişme yaşandı. Türk şirket ile masaya oturulup anlaşma imzalandı.

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Foto - Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Su Kaynakları Bakanı Müsenna el-Timimi, su kaynaklarının akıllı yönetimi alanında Türkiye merkezli Kolaysoft şirketiyle mutabakat anlaşması imzaladı.

#2
Foto - Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Anlaşma, su kaynaklarının akıllı yönetimi konusunda ortak bir çerçeve oluşturulmasını, suyun en verimli şekilde kullanılmasını ve dijital dönüşüm projelerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

#3
Foto - Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Bakan Timimi, anlaşmanın imza töreninin ardından basına yaptığı açıklamada, Irak’ın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği kaynaklı zorluklara dikkati çekerek, artan su tüketiminin ihtiyaçların karşılanması için modern teknolojilerin kullanılmasını gerekli kıldığını ifade etti.

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Foto - Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

Anlaşmanın Irak Su Kaynakları Bakanlığına herhangi bir mali yükümlülük getirmediğini vurgulayan Timimi, işbirliğinin özellikle su kaynaklarının izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi alanlarında şirketin teknik deneyiminden yararlanılmasını kapsadığını kaydetti. Anlaşma kapsamında yüzey ve yer altı sularının izlenmesi ve ölçülmesine yönelik entegre bir sistem geliştirilmesini planladıklarını belirten Timimi, ''Verilerin toplanması ve yönetilmesi ile su kullanım ve tüketim noktalarının izlenmesinin yanında analizine yönelik programların hazırlanmasının planlıyoruz.'' ifadesini kullandı.

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Foto - Türkiye'ye 'bize su verin biz de size petrol verelim' teklifi yapmışlardı: Flaş anlaşma imzalandı

İşbirliği kapsamında ayrıca uzaktan sayaç okuma cihazları ve sensör teknolojilerinin kullanılması, bakanlık personeline yönelik eğitim programları hazırlanması ve ulusal öncelikler doğrultusunda dijital dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Anlaşmada, su kaynakları, tesisler ve kullanım noktalarının konumlarının belirlenmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve bu verilere ait bilgilerin dijital haritalarla entegre edilmesi de yer alıyor. Kaynak: Patronlar Dünyası

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Yorumlar

hasel

İleride su çok daha önem taşıyacak.Ama,yine de komşudur.Geçmişte su konusu geçmişti de DEMİREL,sinirlenmişti ve "Irakın,palandöken dağlarında yağan karda ne hakkı olabilir"demişti.Şimdi de TÜRKİYE haklı.Türkiye,acımıklı ülkedir.Irakta ki sebi-subyanı susuz bırakmadı ve bırakmaz.IRAKTA,ülkemizin yardımını ve fedakarlığını bilmesi gerekir.Petrol veriyorum diyebilir.İleride petrol bitecek ve başka enerji kaynakları çıkanda önemi kalmayacak.

eyüp

SU arzı dünya genelinde en stretejik ürün haline geldi birgün gelir fıratta kurur diclede herşeyin bir ilki birde sonu mutlak var kıymetini bilmek gerek
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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