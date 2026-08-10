PKK bitti onlar başladı: Çocuklara kurşunlattı canlı izledi!

DERNEKTE REHİN ALDILAR Bağcılar'da faaliyet gösteren bir şirketinin sahibi Suat Ö., çetenin hem derneklerde hem de galerilerde kurduğu tuzaklarla adeta rehin alındı. Örgüt yöneticisi Hüseyin Kaan Akkuş, görüntülü arayarak, "Biz sokakta savaş halindeyiz ve sokağın bedelini ödeyeceksiniz" diyerek önce 3 milyon lira istedi. Daha sonra görüntülü konferans aramasıyla haraç miktarı 10 milyon liraya çıkartıldı. Suat Ö. "Kızıl Elma Ocakları Teknoloji ve Bilim Hareketi" derneğine çağrıldı. Dernek ofisinde 10-15 silahlı erkekle müştekinin etrafını saran çete üyeleri "Bu iş bana geldi, bana 3-5 milyon ver konuyu kapatayım yoksa sıkıntı olacak, bizim her yerde tanıdığımız var, ölmek istemiyorsan getir" diyerek gözdağı verdi. Ödemeyi reddeden Özbey'in iş yeri, piyon çocuklara kurşunlatıldı.