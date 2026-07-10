  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Talimat bizzat Erdoğan’dan gelmişti! Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul ve Ankara merkezli dev operasyonlara ilişkin açıklama Depoları dolduracaklar dikkat: Akaryakıtta tabela değişiyor Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu Kılıçdaroğlu’nun yeni hamlesi gündemi sarstı: “Özgür Özel’i bugün görevden alacak, diğer isimler de belli” Bir yumrukla 23 senelik tazminattan oldu Yılmaz Vural'dan Erdoğan'ın verdiği silahla ilgili olay sözler: Kendilerini vursunlar diye mi verdik acaba? Kapalıçarşı’da kara parayı böyle aklamışlar! Akıllara durgunluk veren “M80” yöntemi çözüldü Araç satışında yeni dönem! O zorunluluk resmen tarihe karıştı Kanada Başbakanı, Erdoğan’ın hediyesini eline bile alamadı! “Benden uzak tutuyorlar” diyerek herkesi ters köşe yaptı
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek Türkiye'ye savunma ve bazı alanlarda ambargo uygulayan ülkeden çok konuşulacak bir itiraf geldi.

#1
Foto - Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'daki olası çözümlerin şekillenmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye'yi 'en etkili ülkeler' olarak gösterdi.

#2
Foto - Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Başbakan Carney, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

#3
Foto - Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Cidde ziyaretinin önemine dair konuşan Carney, bölgedeki meselelere işaret ederek, "Orta Doğu'daki olası çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir." dedi. Kanada'nın Orta Doğu'yu "derinden önemsediğini" ve bölgesel güçlerle uzaktan eleştiri yapmak yerine doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurgulayan Carney, bu temasların ise Ottawa'nın söz konusu hükümetlerin yaptığı her şeyi onayladığı anlamına gelmediğini söyledi.

#4
Foto - Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

Hükümetinin, önceki yönetimlerin aksine Suudi Arabistan'a yönelik açık eleştirilerden kaçınma yönündeki tutumu sorulan Carney, "Ülkelere uzaktan ders vermenin etkisiz bir strateji olduğunu görüyorum. Bu tatmin edicidir ama etkisizdir. Angajman ise etkili olabilir. Her zaman etkili olacağı veya belirleyici olacağı anlamına gelmez ama etkili olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Türkiye’ye bir dönem şakır şakır ambargo uygulayan ülke yola geldi! Son itirafları olay oldu

İnsan haklarını, ulusların kendi kaderini tayin hakkını ve toprak bütünlüğünü derinden önemsediklerini dile getiren Carney, Ankara ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çözülmemiş konuları görüştüğünü ve doğrudan diyaloğun, Ottawa'dan sağlanması mümkün olmayacak olumlu bir sonuç verdiğini anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!
Gündem

Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!

Ehl-i Sünnet itikadına yıllardır saygısızca eleştiriler yönelten Mustafa İslamoğlu, ‘Gelişmemiş Toplumlarda Mizah Yoktur’ başlıklı son video..
Havada dehşet: Pilot kapıyı açıp atladı, uçağı kız öğrenci indirdi
Dünya

Havada dehşet: Pilot kapıyı açıp atladı, uçağı kız öğrenci indirdi

Arjantin'de bir uçuş eğitmeni, uçuş sırasında kız öğrencisine "Ne yapacağını biliyorsun" diyerek paraşütsüz şekilde kapıyı açıp kendisini bo..
Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi
Gündem

Türkiye yeniden devrede! Bakan Fidan’dan İran diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı
Gündem

Yıllarca para biriktirip satın aldı! Yolda alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki cip, motor aksamından çıkan yangın sebebiyle kullanılmaz hale geldi. Yıllardır para biriktirip..
Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!
Gündem

Küfürbaz Fatih bildiğiniz gibi… Altaylı, CHP’nin İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat'a seslendi: Cacık, pislik, dandik, yancı!

Eski Türkiye’de sık sık mütedeyyin kesime yönelik hakaret ve küfür dolu sözlerle saldırdığı için günümüzde de ‘Küfürbaz Fatih’ olarak anılma..
Ayakkabı fabrikası yandı: 28 kişi öldü
Dünya

Ayakkabı fabrikası yandı: 28 kişi öldü

Çin’de ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, sorumluların hesap vermesi için "tüm i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23