Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Araştırmacılar, söz konusu hidrotermal alanın Japonya'nın incelediği benzer sahalara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunmasının, gelecekte yapılabilecek deniz altı madenciliği açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre hem yüksek altın zenginliği hem de ulaşım ve işletme maliyetlerini azaltabilecek konumu sayesinde Higashi-Aogashima sahası, ekonomik potansiyeli en yüksek deniz altı maden bölgeleri arasında gösteriliyor.