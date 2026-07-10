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Ekonomi
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Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Bilim insanları denizin derinliklerinde devasa bir keşfe imza attı. Denizin dibinde yer alan hidrotermal sahasından doğal oluşumlarla altın çıkmaya başladı.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Japon araştırmacılar, ülkenin güneydoğusundaki deniz tabanında yer alan aktif hidrotermal bacalarda bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek altın yoğunluğunu belirledi. Keşfin, deniz altındaki değerli maden oluşumlarına ilişkin bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bilim insanları, keşfin gelecekte ticari derin deniz madenciliği açısından büyük potansiyel taşıdığını, ancak çevresel riskler nedeniyle dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Higashi-Aogashima hidrotermal sahasının altın oluşumu açısından dikkat çekici özellikler taşıdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, 2015 yılında keşfedilen sahadaki "kara baca" olarak bilinen hidrotermal bacalar ile hidrotermal tepeler, jeolojik süreçler sayesinde aktif şekilde altın bakımından zengin mineral birikimleri oluşturmaya devam ediyor. Bilim insanları, bölgedeki hidrotermal faaliyetlerin değerli metal oluşumunun sürdüğünü gösterdiğini belirterek, söz konusu keşfin deniz tabanındaki maden kaynaklarının oluşum mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Araştırmacılar, bu bölgede yalnızca mikroskobik altın tanecikleri değil, aynı zamanda çıplak gözle ya da standart mikroskoplarla görülemeyen "görünmez altın" olarak adlandırılan altın birikimlerini de tespit etti. Bu altınlar, deniz tabanındaki minerallerin yapısına atomik düzeyde hapsolmuş durumda bulunuyor.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Shizuoka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyindeki hidrotermal sahalardan alınan kaya örneklerini analiz etti. Sonuçlarda, "son derece yüksek tenörlü" altın yataklarına ulaşıldığı bildirildi.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Bilim insanları, Higashi-Aogashima sahasındaki pirit örneklerinin dünyada bugüne kadar ölçülen en yüksek altın konsantrasyonuna sahip olduğunu belirtti.

#6
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Araştırmacılar, söz konusu hidrotermal alanın Japonya'nın incelediği benzer sahalara kıyasla daha sığ bir derinlikte bulunmasının, gelecekte yapılabilecek deniz altı madenciliği açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre hem yüksek altın zenginliği hem de ulaşım ve işletme maliyetlerini azaltabilecek konumu sayesinde Higashi-Aogashima sahası, ekonomik potansiyeli en yüksek deniz altı maden bölgeleri arasında gösteriliyor.

#7
Foto - Olmayacak şey oldu, devasa yataklara ulaşıldı: Denizin dibinden altın üstüne altın fışkırdı

Keşif, derin deniz madenciliğinin çevresel etkilerine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, aktif hidrotermal bacaların çok sayıda endemik deniz canlısına ev sahipliği yapan hassas ekosistemler olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan, dünyada bugüne kadar ticari ölçekte işletilen bir deniz tabanı altın madeni bulunmuyor. Papua Yeni Gine açıklarında planlanan benzer bir proje ise çevresel kaygılar ve finansman sorunları nedeniyle iptal edilmişti.

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