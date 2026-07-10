Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında hediye ettiği, ismine özel hazırlanan Magnum revolveri kamuoyuna tanıttı. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergilenen tabanca, zirvenin ardından Avrupa'da en çok konuşulan diplomatik hediyelerden biri olmaya devam ederken, Nauseda'nın hediyeyi gazetecilere tek tek göstermesi dikkat çekti.