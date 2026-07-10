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Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

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Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında hediye ettiği, ismine özel hazırlanan Magnum revolveri kamuoyuna tanıttı. Litvanya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergilenen tabanca, zirvenin ardından Avrupa'da en çok konuşulan diplomatik hediyelerden biri olmaya devam ederken, Nauseda'nın hediyeyi gazetecilere tek tek göstermesi dikkat çekti.

#1
Foto - Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isimlerine özel Magnum revolverler gündem olmaya devam ediyor. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği tabancayı basın mensuplarına gösterirken, hediyenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceği açıklandı.

#2
Foto - Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bazı liderlere hediye ettiği isimlerine özel üretim Magnum revolverler Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Hediyelerle ilgili farklı ülkelerde farklı uygulamalar hayata geçirilirken, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın tavrı dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı tarafından servis edilen görüntülerde Nauseda'nın Erdoğan'dan aldığı özel üretim tabanca gazetecilere tanıtıldı.

#3
Foto - Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin paylaştığı fotoğraflarda, Erdoğan'ın hediye ettiği Magnum revolverin ahşap özel kutu içerisinde sergilendiği görüldü. Kutunun üzerinde Türk bayrağı ve NATO logosu yer alırken, revolverin üzerine Gitanas Nauseda'nın isminin işlendiği de dikkat çekti. Basın mensuplarına gösterilen hediyenin zirvenin en dikkat çeken diplomatik armağanlarından biri olduğu belirtildi.

#4
Foto - Erdoğan’ın hediyesi gözlerini kamaştırdı: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileyecekler

Litvanya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Erdoğan'ın hediyesinin diğer devlet başkanlarından alınan diplomatik hediyeler gibi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergileneceğini duyurdu. Böylece Nauseda, hediyeyi kamuoyuyla paylaşan ilk liderlerden biri oldu.

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