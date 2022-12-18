2022-12-18 14:00:38 Türkiye’ye beyaz petrol müjdesi! Dünyada nadir görülüyor
Türkiye'de, dünyada nadir görülen beyaz petrol ya da beyaz altın olarak nitelendirilen jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi. Bu çalışma, Jeotermal kaynaklardaki lityumun, lityum karbonata dönüştürülmesi anlamında Türkiye'deki ilk çalışma olarak gösterildi. Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Zafer Teknopark) faaliyet gösteren bir firma tarafından jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi.