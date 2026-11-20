Son aylarda imalatçı Baykar, TB3’ün denizaltı harbi için geliştirdiği sistemleri deniyor. Bu da Brezilya için önemli bir nokta. Üç kuvvetin ortak bir İHA tipini benimsemesi, tedarik, eğitim ve bakım maliyetlerini de azaltabilir. Aynı zamanda, Brezilya tarafı teknoloji transferi, yerel montaj veya üretim ile yerli sensör ve sistemlerin entegrasyonuyla ilgilenmekte. Brezilya, Embraer ile yakaladığı havacılık konusundaki etkinliği, TB3 üzerinden İHA pazarına da taşımak istiyor. Henüz TB3’ün Brezilya’da üretimi veya operasyonel kullanımı henüz araştırma aşamasındadır ve kesinleşmiş bir program değil.