Türkiye'ye 10 bin kilometre uzaklıktaki ülke kapımızı çaldı: Yana yakıla Bayraktar TB3 SİHA istiyorlar
Türkiye'ye binlerce kilometre mesafe uzaklıktaki ülke TULPAR zırhlı araç ve Bayraktar TB3 SİHA almak için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye binlerce kilometre mesafe uzaklıktaki ülke TULPAR zırhlı araç ve Bayraktar TB3 SİHA almak için harekete geçti.
Ajans Savunma'da yer alan habere göre, Brezilya ve Türkiye, Tulpar zırhlı araçlarının ortak üretimi, Bayraktar TB3 insansız hava araçlarının tedariki ve ortak uzay teknolojisi programlarının geliştirilmesi konularına odaklanarak savunma sanayi iş birliğini genişletmeyi hedefliyor. Antalya’da yapılan COP31 Zirvesi’nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde yeniden seçilen Brezilya Cumhurbaşkanı Lula, masaya savunma sanayi ortak alımlarını yatırdı.
Brezilya merkezli DefesaNet’e göre, iki ülkenin yaklaşımı sadece askeri teçhizat alımıyla sınırlı değil; bilgi birikimi transferi, yerel üretim ve Brezilya şirketlerinin katılımıyla uzun vadeli endüstriyel ortaklıklar kurmayı hedefliyor. Bu perspektif, kara silah sistemleri, insansız hava araçları ve uzay uygulamalarına odaklanmış durumda. İki hükümet arasında Mart 2022’de imzalanan ve Brezilya Kongresi tarafından 2025’te onaylanan savunma sanayi iş birliği anlaşmasıyla iş birliğinin siyasi temeli atılmıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayında iki cumhurbaşkanı, ikili ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan bir Stratejik Konsey oluşturma konusunda da anlaştılar.
Antalya’da yapılan görüşmede Cumhurbaşkanı Lula, Brezilya’nın savunma sektöründe daha yakın iş birliğine olan ilgisini yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir iş heyetiyle birlikte ülkeyi ziyaret edeceğine söz verdi. Kara sistemleri alanında, Türkiye’nin Otokar firmasının ürettiği TULPAR paletli zırhlı araç ailesi ilgi odağı haline gelmişti. Otokar, TULPAR’ın üzerine İtalyan Leonardo şirketinin HITFACT MkII taretli versiyonu dikkat çekti. Aynı taret ailesi Brezilya Ordusu tarafından seçilen Centauro II tekerlekli zırhlı araçta da kullanılmakta. Yapılan bu seçim, iki platformun mutlaka aynı ekipmanı kullanacağı anlamına gelmeden, silahlanma, eğitim ve teknik destek açısından ortaklık avantajları sunabilir.
Potansiyel anlaşmanın en önemli unsuru, yerli şirketlerin katılımıyla ve yerel bir tedarik zincirinin geliştirilmesiyle TULPAR’ın Brezilya’da üretilmesi olasılığı. Brezilya, büyük ekipman alımlarını kendi sanayi tabanının güçlendirilmesiyle ilişkilendirmeyi ve komple sistem ithalatına olan bağımlılığı sınırlamayı amaçlamakta. Ancak şu an için Brezilya ordusu TULPAR için nihai seçimi, araç sayısı veya bağlayıcı bir üretim sözleşmesi henüz açıklanmadı.
İkinci eksen ise Baykar’ın Bayraktar TB3. Brezilya, uçak gemi operasyonuna uygun olarak tasarlanan TB3, silahlı MALE sınıfı İHA ile ‘yakından ilgileniyor. Bu özelliğiyle özellikle Brezilya Donanması için ilgi çekici olan bu İHA, Türk teklifiyle daha geniş bir perspektiften, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları bağlamında değerlendirilmekte. TB3, katlanır kanatlara sahip olup gözetleme, keşif, istihbarat toplama ve güdümlü mühimmat görevlerini yerine getirebilir. Deniz platformlarından operasyon yapabilme yeteneği, Brezilya’nın yetki alanındaki geniş deniz bölgelerinin gözetimini artırabilir.
Son aylarda imalatçı Baykar, TB3’ün denizaltı harbi için geliştirdiği sistemleri deniyor. Bu da Brezilya için önemli bir nokta. Üç kuvvetin ortak bir İHA tipini benimsemesi, tedarik, eğitim ve bakım maliyetlerini de azaltabilir. Aynı zamanda, Brezilya tarafı teknoloji transferi, yerel montaj veya üretim ile yerli sensör ve sistemlerin entegrasyonuyla ilgilenmekte. Brezilya, Embraer ile yakaladığı havacılık konusundaki etkinliği, TB3 üzerinden İHA pazarına da taşımak istiyor. Henüz TB3’ün Brezilya’da üretimi veya operasyonel kullanımı henüz araştırma aşamasındadır ve kesinleşmiş bir program değil.
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