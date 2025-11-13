Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıkıp, kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulundu. Köseali köyü mevkiinde 50 metre arayla cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Bozkurt'a getirildi. Anne ve oğlu için bugün cenaze töreni düzenledi. Bozkurt Merkez Camisinde düzenlenen törene Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, baba Bayram Helvacı, Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram Helvacı, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi kılınan cenaze namazının ardından Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.