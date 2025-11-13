  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

DHA Giriş Tarihi:
Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan 43 yaşındaki anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı toprağa verildi.

#1
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evden çıkıp, kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulundu. Köseali köyü mevkiinde 50 metre arayla cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Bozkurt'a getirildi. Anne ve oğlu için bugün cenaze töreni düzenledi. Bozkurt Merkez Camisinde düzenlenen törene Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, baba Bayram Helvacı, Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayram Helvacı, cenazede gözyaşlarını tutamadı. Anne ve oğlunun cenazeleri, ikindi kılınan cenaze namazının ardından Bahçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

#2
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

'KİMLERİN PARMAĞI VARSA ÇIKACAK ORTAYA' - Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalı, kardeşinin cenazesini gördükten sonra yaptığı açıklamada, "İnşallah kimlerin parmağı varsa sizlerin sayesinde çıkacak ortaya. En son kayboldukları gün 13.06'da konuştum. Çocuk bana 'teyze köye gelmeyecek misin' dedi. İkisinin de sesini duydum. 'İyi misin teyze' dedi bana" diye konuştu.

#3
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI - Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Önceki gün cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

#4
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR - Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı kararı bulunmazken, bazı kişilerin ifadeleri alındı.

#5
Foto - Türkiye'nin yüreğini yakan anne ve oğlu toprağa verildi

Bayram Helvacı'nın kız kardeşinin eski eşi Mustafa Uzun da savcılık soruşturması kapsamında ifade verdi. Mustafa Uzun, anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmesiyle ilgili, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için kayıtları sildiğini ileri sürdü. Öte yandan Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonu hala bulunamadı. Anne ve oğlunun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"İskemle yok" skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak
Gündem

“İskemle yok” skecini paylaşan Yaşar Baş’tan CHP göndermesi: Taşlar yerine oturacak

Güldür Güldür’ün “iskemle” skecini gündeme taşıyan Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, sahnedeki karakterleri siyasi is..
Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu
Gündem

Bakan Bak’tan okkalı cevap! Bakana kırmızı kart gösteren CHP'liler bin pişman oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Grubu'nun kendisine "kırmızı kart" göstermesi üzer..
Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar
Gündem

Yolsuzluk iddianamesinden o da çıktı! İşte Ercan Saatçi'nin çevirdiği dolaplar

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı Türkiye'nin en büyük yolsuzluk operasyonunda ismi geçen Ercan Saatçi çevirdiği dolaplar iddianamede y..
DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti
Gündem

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan’daki terör eylemiyle ilgili olarak Türkiye’nin bağla..
7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek
Gündem

7 Türk şirketi ABD’de kara listede! Suçu İHA projelerine destek

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve İHA programlarını hedef aldığını öne sürerek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu sekiz ülked..
ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması
Gündem

ASELSAN’dan 1,1 milyar avroluk dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1 milyar 122 milyon avro değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. 2027-2030 arasında teslim edi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23