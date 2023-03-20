Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'ı benzer ürünlerden ayıran en temel farkın faydalı yük taşıma kapasitesi olduğuna işaret eden Fırat, şöyle devam etti: "Şu anda bu kapasitelerde faydalı yük taşıyan bir kamikaze İHA yok ülkemizde. Bir diğer önemli özelliği de kullanıcı tarafından yönlendirilebilir ve çok kolay kurulabilir olması. Ayrıca geliştirilebilir bir platform. Azab'ı sadece kamikaze İHA olarak da düşünmeyin. Farklı faydalı yükler de entegre ederek kullanılabilir halde. İsterseniz 50 kilogramlık yük de taşıyabilir Azab. Platformu 3,5 metre kanat açıklığına çıkartabiliyoruz, gövdesini istediğimiz şekilde dizayn edebiliriz. Radar kesit alanı ve kompozit gövdesi sayesinde radara yakalanma olasılığı çok az olan bir ürün. Testlerimizde genelde 50-100 metre arasında uçuyor, minimum irtifası bu seviyelerde. Azab saatte 278 kilometre hıza ulaşabiliyor, çok süratli gidiyor. Operatör 200 kilometre menzile kadar Azab'ı kumanda edebiliyor. T200 ile 500 kilometre menzile ulaşmak mümkün."