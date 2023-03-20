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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

2023-03-20 13:34:45
Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı. Çok maksatlı bir İHA olan Azab'ın özellikleri de kamuoyu ile paylaşıldı.

#1
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Robit Teknoloji, delta kanat yapısına sahip çok maksatlı kamikaze Azab'ı geliştirip, uçuş testlerini gerçekleştirdi. Uzun menzil ve yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Azab ile yakın zamanda patlatma testleri yapılması planlanıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Robit Teknoloji İnsansız Hava Araçları Direktörü Selçuk Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıllık geçmişe sahip şirketin ağırlıklı olarak bilişim ve bilişim güvenliği alanlarında faaliyet gösterdiğini, son 2 yıldır da savunma sanayisi alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi.

#3
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

"Azab" ismini verdikleri ürünün çok maksatlı kamikaze İHA olduğunu ifade eden Fırat, "Harp başlığını istediğimiz şekilde değiştirip entegre edebiliyoruz. Envanterdeki mevcut harp başlıklarını kullanabiliyoruz." dedi.

#4
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'ın 2 versiyonu bulunduğunu belirten Fırat, şunları kaydetti: "Azab'ın, kanat açıklığı 150 ve 200 santimetre olan iki versiyonu var. 200'lük Azab,15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik Azab ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor. Çok maksatlı olması kapsamında isterseniz at unut, isterseniz serbest dolaşım, isterseniz bir operatör yardımıyla 200 kilometre görüş hattından Azab'ı kamerasıyla yönlendirip hedefe kendiniz götürebiliyorsunuz.

#5
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

ynı zamanda verdiğiniz GPS koordinatlarıyla direkt kendisi hedefine ulaşıp imha edebiliyor. Azab'ın kendine has sensörleri var. Ukrayna ve Azerbaycan savaşlarında da gördüğümüz gibi bu tür kamikaze İHA'lara karşı önlemler alıyorlar. Bu önlemlerin önüne geçmek için de birkaç özellik var. Her ne olursa olsun Azab, hedefin üzerine geldiğinde kendini imha edebilecek güçte. Azab T200 modelimizi iki operatörüyle çok rahat şekilde kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda 8, 16'lı podlarda taşınabiliyor. Kurulumu 5 dakika sürüyor. Önceden isterseniz görevini yükleyebiliyorsunuz. İstenirse operatör bilgisayarını açıp kumandasıyla beraber hedefine direkt gönderilebiliyor. Ufak Azab'ı tek operatörle, normal bir sivil araçla, isterseniz askeri araçla taşıyabilirsiniz. Kurulumu yine 5 dakika. İlk kurulumu yaptıktan sonra art arda 5-10 adet Azab atabiliyorsunuz. Onun testlerini henüz yapmadık."

#6
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'ın geldiği aşamaya ilişkin de bilgiler veren Fırat, "Azab uçuyor, hedefine dalış gerçekleştiriyor. Bütün uçuş testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatlı testlere geçiyoruz. Önümüzdeki aylarda da mühimmatlı testlerini yapacağız. Şu anda tetikleme mekanizmasını test ediyoruz Aynı zamanda hedefe geldiğinde otopilotunu uyarıp 'Ben artık kendimi imha ettireceğim' demesi kısmındayız. Mühimmat testlerinin senenin ortasında ya da yılın üçüncü çeyreğinde bitmesini bekliyoruz. Üretime hazırız. Gelecek siparişleri karşılayabilecek düzeyde olacağız." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'a özel mühimmat üretilebileceği gibi güvenlik güçlerinin elindeki harp başlıklarının da kullanılabileceğine işaret eden Selçuk Fırat, havanlar, tank topları ve RPG mühimmatının çok kolay bir şekilde Azab'a entegre edilebildiğini bildirdi. Azab'ın bir platform olduğunu ve istenildiği gibi şekillendirilip kullanılabileceğini vurgulayan Fırat, bu konuda herhangi bir sınırlamanın olmadığını, Azab'ın amaca göre parça tesirli, yangın, parça tesirli mühimmatlarla görev yapabileceğini kaydetti.

#8
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab T150'yi fırlatmak için 3 metrelik elektrikli bir katapult geliştirdiklerini anlatan Fırat, Azab T200'ün ise 6 metrelik bir katapultu bulunduğunu, ayrıca çalışmaları süren roketli sistem tamamlandığından kamyondan ya da konteynerden atılabileceğini söyledi.

#9
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'ı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına sunduklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Fırat, "Bu özelliklerde bir İHA'nın uçar hale gelmesi ve ulaştığı yük, mesafe henüz Türkiye'de gelinmiş bir nokta değil. Azab, mevcut kamikaze İHA'larla karşılaştırıldığında şu anda sınıfında Türkiye'de tek. Aynı zamanda yurt dışında da çok büyük ilgi görüyoruz. Bu hafta iki ülkeyle temasımız oldu. Hem ihracatımız hem de ordumuz için güzel bir ürün olacak." diye konuştu.

#10
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

elçuk Fırat, Azap versiyonlarının ihtiyaçlara göre şekillendirildiğine işaret ederek, kullanım konseptlerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Azab T150'yi operasyonel taşıma amacıyla geliştirdik. Bir timin elinde en az 3 tane, arabanın arkasına atıp götürüp 100 kilometre mesafede herhangi bir hedefi kamerayla vurabileceği şekilde yaptık. Azab T200 ise uzun mesafede, ülke sınırlarını koruması amacıyla caydırıcı bir unsur olarak yapıldı. 500 kilometre mesafesi var, 200 kilometreye kadar kontrol edebiliyorsunuz. Sonrasında hedefine kadar ilerliyor. Hedefe geldiğinizde istediğiniz şekilde dalışını gerçekleştiriyor. İsterseniz dik, isterseniz açılı dalış yapabiliyor. Hedefine ulaştığında ya da görev sonlandırıldığında kendini imha edebiliyor. Ele geçirilirse patlamadan ki biraz zor, hiçbir parçasını bulamazlar."

#11
Foto - Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Azab ortaya çıktı! Özellikleri dünya gündemini altüst edecek

Azab'ı benzer ürünlerden ayıran en temel farkın faydalı yük taşıma kapasitesi olduğuna işaret eden Fırat, şöyle devam etti: "Şu anda bu kapasitelerde faydalı yük taşıyan bir kamikaze İHA yok ülkemizde. Bir diğer önemli özelliği de kullanıcı tarafından yönlendirilebilir ve çok kolay kurulabilir olması. Ayrıca geliştirilebilir bir platform. Azab'ı sadece kamikaze İHA olarak da düşünmeyin. Farklı faydalı yükler de entegre ederek kullanılabilir halde. İsterseniz 50 kilogramlık yük de taşıyabilir Azab. Platformu 3,5 metre kanat açıklığına çıkartabiliyoruz, gövdesini istediğimiz şekilde dizayn edebiliriz. Radar kesit alanı ve kompozit gövdesi sayesinde radara yakalanma olasılığı çok az olan bir ürün. Testlerimizde genelde 50-100 metre arasında uçuyor, minimum irtifası bu seviyelerde. Azab saatte 278 kilometre hıza ulaşabiliyor, çok süratli gidiyor. Operatör 200 kilometre menzile kadar Azab'ı kumanda edebiliyor. T200 ile 500 kilometre menzile ulaşmak mümkün."

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